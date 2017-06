Isabel II no leerá el programa de May hasta concretar el acuerdo con el DUP El primer secretario de Estado y ministro del Gabinete de Theresa May, Damian Green, confirmó hoy que la reina Isabel II no leerá el programa legislativo del Gobierno británico en la Cámara de los Lores hasta que se concrete el acuerdo con el Partido Democrático Unionista (DUP) de Irlanda del Norte.