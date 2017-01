Israel dice "non, merci" a la Conferencia de París sobre paz en Oriente Medio Israel dice "non, merci" (no gracias, en francés) a Francia y considera un "fútil ejercicio que no avanzará hacia la paz" la Conferencia de París sobre Oriente Medio que se celebrará este próximo domingo, manifestó hoy un portavoz de Asuntos Exteriores israelí.