Israel no retirará la acreditación de prensa a corresponsal de Al Yazira La Oficina de Prensa del Gobierno israelí (GPO, en sus siglas en inglés) no retirará, por el momento, su acreditación a uno de los corresponsales en el país del canal catarí Al Yazira, Elías Karram, después de que éste asegurase que no forma parte de la "resistencia" palestina.