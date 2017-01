Javier Solana sobre Trump: "no es un hombre decente"

Madrid, 20 ene (Efe).- El ex secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte Javier Solana, aseguró poco antes de la toma de posesión de Donald Trump, que el nuevo presidente de Estados Unidos "no es un hombre decente".

Solana se manifestó así en un debate organizado por el bufete de abogados Uria Menéndez, al que asistió el Rey Felipe VI, y en el que también participaron la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, el ex ministro Josep Piqué y el ex canciller portugués Luis Amado.

"La despedida de (Barack) Obama ha sido la de un hombre decente, dentro de una hora y media vamos a ver un hombre que no lo es", espetó Solana, presidente del capítulo español del Instituto Aspen.

A su juicio, "ese hombre va a gobernar el mundo, no lo es (decente) personalmente, no hemos conseguido saber si paga impuestos o no, no sabemos cuál es el perímetro de sus intereses y cuales están compaginados", continuó el también ex ministro español.

"Estamos en la antítesis de lo que me gustaría que tuviéramos en este momento difícil en la presidencia de Estados Unidos", subrayó.

Solana analizó el contexto político estadounidense con Trump como Presidente, el partido Republicano gobernante con mayoría tanto en el Congreso como en el Senado, y una futura mayoría en el Tribunal Supremo: "una situación muy particular".

"Con su partido, van a tratar de deshacer todo el programa de Obama, sobre todo el (sistema de salud público) Healthcare, lo que se ha hecho tan bien. Ya están en marcha para deshacerlo, vamos a ver cómo se deshace algo hecho estupendamente", auguró.

Asimismo, mostró preocupación por cómo la Administración Trump abordará cuestiones mundiales como el cambio climático, donde Estados Unidos y Obama fueron clave en la consecución de los recientes acuerdos de París.

Así, lamentó que ninguno de los secretarios de Estado nombrados por Trump en cuestiones relativas a esta materia "no están dispuestos a reconocer que el cambio climático es responsabilidad del hombre".

"No es que sea pesimista, es que tenemos que ser suficientemente realistas", dijo Solana, antes de recordar que "hay que trabajar con nuestros amigos estadounidenses", con una "sociedad vibrante que se dará cuenta de que este no es el camino". EFE

