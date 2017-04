Jodie Foster pasa "linda velada familiar" con Mariela Castro en La Habana

La Habana, 8 abr (EFE).- La actriz estadounidense Jodie Foster pasó una "linda velada familiar" en La Habana junto a la sexóloga cubana Mariela Castro, con la que conversó sobre la labor del Centro Nacional de Educación Sexual(Cenesex) en la isla, según publicó hoy la hija del presidente Raúl Castro en las redes sociales.

"Fue una agradable sorpresa que la actriz estadounidense Jodie Foster mostrara interés en conocer sobre nuestro trabajo en Cenesex, durante su reciente visita privada a la isla con su esposa Alexandra Hedison y sus hijos Charles y Kit, con quienes sostuvimos una linda velada familiar", escribió Castro en su cuenta de Facebook.

En una de la las cuatro imágenes que acompañan al texto puede verse a la dos veces ganadora del Oscar sentada en una mesa junto a Hedison y frente a Mariela Castro, directora del Cenesex y una de las caras más visibles del activismo cubano por los derechos de la comunidad LGTBI.

En otra foto, aparecen Castro y Foster posando junto a sus parejas e hijos durante el encuentro, sobre el que no se especifica el lugar ni la fecha.

Foster llegó a Cuba en una visita privada durante la que se ha reunido con personalidades y visitado instituciones como la sede de "Acosta Danza", la joven compañía fundada por el reconocido bailarín cubano Carlos Acosta, donde el pasado 30 de marzo presenció un ensayo y conversó con integrantes del conjunto.

La intérprete de "Taxi driver" y "The silence of the lambs", de 54 años, salió públicamente del armario en 2013 y en 2014 se casó con la fotógrafa Alexandra Hedison, tras lo cual se unió a un grupo cada vez más grande de actores de Hollywood que hablan abiertamente de la homosexualidad para contribuir a su aceptación social.

El Cenesex es una institución estatal que ha impulsado en Cuba las operaciones de cambio de sexo, los derechos laborales de la comunidad LGBTI y promueve actualmente ante el Parlamento de la isla un proyecto de ley que modificaría el Código de Familia vigente, con aspectos como la unión legal entre parejas del mismo sexo.

Por su labor el Cenesex y su directora recibieron en mayo de 2016 en La Habana el premio "Únete al Compromiso con la Igualdad y la No Violencia de Género", concedido por el Sistema de las Naciones Unidas en Cuba.

Reconocida por ser una de las principales promotoras de la efectiva prevención del VIH/Sida en la isla, Mariela Castro, de 54 años, es una de las hijas del actual mandatario cubano, Raúl Castro, y la fallecida Vilma Espín, una de las mujeres con mayor peso político en la Revolución Cubana. EFE