Joven supuestamente abusada por Ortega debe denunciarlo vía legal, según ONG

Managua, 1 nov (EFE).- Una joven que denunció haber sido abusada desde adolescente por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, debe hacer legal su acusación, si lo que busca es justicia, afirmó hoy un representante de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

La joven nicaragüense, identificada como Elvia Junieth Flores Castillo, de 28 años, afirmó vía telefónica en una conferencia de prensa en Miami, que fue abusada por Ortega desde que tenía 15 años, y declaró que vive prisionera en una casa, mientras uno de sus hermanos fue preso por promover la denuncia.

La familia de Flores afirmó que ya había denunciado el caso hace varios años ante una organización de derechos humanos en Nicaragua, sin obtener la respuesta que buscaba.

El jefe de Proyectos de la CPDH, Denis Darce, confirmó que la organización recibió la denuncia, pero sostuvo que el caso no avanzó porque la víctima ya era una mayor de edad y por lo tanto la familia no podía representarla.

"Cuando era menor se pudo interpelar a las instituciones, porque podía ser representada por sus parientes, pero siendo ya una mayor de edad, el proceso legal tiene que ser impulsado por la víctima o un representante legal debidamente acreditado", dijo a Efe Darce.

El miembro de la CPDH también afirmó que investigaron las supuestas transgresiones a los derechos humanos del hermano de la víctima, Santos Sebastián Flores Castillo, que según Darce fue arrestado acusado de violar a una mujer, pero no encontraron indicios de esta segunda denuncia.

"La CPDH realizó una visita con la Asociación Nicaragüense pro Derechos Humanos a la cárcel, pero se vio que estaba bien, no se le notaban secuelas de haber sido torturado, se hizo un informe, la familia no estuvo de acuerdo, pero por la objetividad no podíamos señalar algo que no habíamos observado", afirmó Darce.

Actualmente Flores, quien supuestamente lleva años sin ver a su familia, tiene 28 años, una hija de 5 años y un bebé de 11 meses, mientras que su hermano cumple una condena de 15 años de prisión en una cárcel de la ciudad de Tipitapa. EFE