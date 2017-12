Jueza suspende a cinco diputados hondureños y se defenderán en libertad

Tegucigalpa, 28 dic (EFE).- Una juez hondureña suspendió hoy de manera provisional del cargo a cinco diputados, acusados por malversación de caudales públicos y abuso de autoridad, y les dictó medidas sustitutivas a la prisión, informó una fuente judicial.

La magistrada Alma Consuelo Guzmán ordenó que los diputados Héctor Enrique Padilla, Audelia Rodríguez, Augusto Cruz, Dennis Sánchez y Eliasar Juárez deben presentarse periódicamente a firmar un libro de control y estar bajo el cuidado de su apoderado legal, según un comunicado del poder Judicial.

Además, no podrán salir del país, no pueden cambiar de domicilio, tienen prohibido presentarse al Congreso Nacional y a la sede de la Organización No Gubernamental (ONG) Asociación Nacional de Productores e Industriales de Barrios y Colonias de Honduras y no comunicarse con altos funcionarios del poder Ejecutivo y Legislativo, añade la resolución.

Los diputados solicitaron fondos al poder Ejecutivo que eran entregados a la ONG, la cual los enviaba a los políticos acusados, según una investigación conjunta realizada sobre este hecho por la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción del Ministerio Público y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción (MACCIH) de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Los políticos recibieron 15 cheques desde la cuenta de la ONG, la cual recibió varias transferencias desde la Secretaría de Finanzas en diciembre de 2015, según la denuncia del Ministerio Público y la Maccih, que se instaló en Honduras en abril de 2016.

Los diputados de la red "se valieron de una ONG que recibía fondos para proyectos sociales de la Secretaría de Finanzas y del Congreso Nacional (Parlamento) para estos fines", según la información conjunta del Ministerio Público y la Maccih.

En la audiencia de declaración de imputado celebrada hoy, el Ministerio Público de Honduras solicitó a la jueza que dictara "detención judicial" a los acusados por el "riesgo de fuga y la potencial obstrucción a las fuentes de prueba".

Por su parte, la defensa aseguró que los diputados tienen "suficiente arraigo y están en toda la disposición de presentarse y comparecer a cada una de las etapas del proceso y a las audiencias que sean necesarias según el mandato de la judicatura", añade la información del poder Judicial.

Tras analizar los argumentos de ambas partes, la magistrada hondureña señaló que "no se cumplen los presupuestos suficientes para considerar que existe un peligro de fuga o de obstrucción de la investigación, por lo que resolvió imponer medidas cautelares distintas a la privación de libertad", agrega el boletín.

La misma medida fue impuesta a Jeremías Castro, José Napoléon Pachamé y Geovanny Castellanos, todos funcionarios de la ONG, según la resolución.

Tras conocer la decisión de la magistrada, el portavoz de la Maccih, el peruano Juan Jiménez, dijo que esa Misión seguirá con el proceso judicial contra los diputados y verificará que se cumplan las medidas dictadas judiciales.

"Seguiremos con el proceso judicial de red de diputados y verificación de cumplimiento de medidas dispuestas", señaló Jiménez en su cuenta de la red social Twitter.

Enfatizó que la "solidez" del caso contra los parlamentarios será "demostrada" por la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción del Ministerio Público y la Maccih.

Los diputados hondureños comparecerán el próximo 11 de enero a audiencia inicial, en la que la magistrada decidirá que sigue en el proceso judicial.EFE