Kim Jong-un se compromete a cumplir lo acordado en la histórica cumbre

Kim Jong-un se pronunció así durante su intervención al inicio de la histórica cumbre que celebra con el presidente surcoreano, Moon-Jae in, en el lado sur de la frontera entre ambos países que permanecen técnicamente en guerra.



El dictador norcoreano destacó su voluntad de lograr "la paz y la prosperidad" en la península a través de una mejora de las relaciones intercoreanas, y para ello apostó por "no tener que volver a la situación anterior" de confrontación.



Kim subrayó repetidamente su voluntad de dialogar "con sinceridad y candidez" para lograr "buenas discusiones y resultados", y prometió que "la no implementación de lo acordado no volverá a suceder", en una aparente alusión a acuerdos alcanzados entre ambos países, como el de 1992 sobre desnuclearización de la península.



Kim bromeó incluso sobre el menú que compondrá el banquete que las delegaciones compartirán y con una hipotética visita de Moon a Pyongyang.



"Se va a servir naengmyon (fideos fríos típicos norcoreanos) del famoso restaurante Okryugwan de Pyongyang y me alegra que el presidente Moon pueda disfrutarlos, aunque estaría bien que lo hiciera en el Norte aunque sea un largo viaje", dijo Kim.



"Me siento muy feliz. La primavera está aquí en Corea y espero que todo el mundo este pendiente de esta primavera", manifestó por su parte Moon en referencia al mensaje que se ha enviado en los últimos días sobre una cumbre en la que ambas partes han dicho que esperan que la paz "florezca" a partir de este encuentro.



"Tenemos una responsabilidad muy grande. Creo que hay mucha expectación por parte de todo el mundo", añadió.



"Quiero agradecer de nuevo, estimado secretario general del Partido de los Trabajadores (en referencia a Kim), el que haya aceptado reunirse conmigo. ¿Porque no acordamos una paz que suponga un regalo para el mundo?"



"En las ultimas siete décadas no hemos podido hablar y podríamos estar hablando hoy todo el día", señaló Moon, quien tiene previsto participar en dos rondas de conversaciones hoy con Kim, de una hora y media cada una.



Se espera que los temas principales sean la desnuclearización de la península, el mantenimiento del diálogo bilateral y la paz permanente entre dos países que continúan técnicamente enfrentados desde el final de la Guerra de Corea (1953).



Tras las reuniones los dos líderes firmarán un acuerdo y realizarán un anuncio, cuyo formato dependerá enteramente del "contenido de dicho texto", según explicó en la víspera la oficina presidencial surcoreana.



La sede del encuentro es Peace House, un edificio construido en 1989 escenario de varias reuniones intercoreanas (aunque nunca una cumbre) y acondicionado en los últimos días, es un edificio con tres plantas, azotea y sótano operado por el Servicio Nacional de Inteligencia (NIS) surcoreano.