Kuczynski tiene más contratos con empresas brasileñas, afirma legislador

Lima, 24 dic (EFE).- El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, tiene más contratos con empresas brasileñas vinculadas con el escándalo de corrupción Lava Jato, afirmó el legislador opositor Mauricio Mulder en una entrevista publicada hoy en Lima.

Mulder, del partido Aprista, aseguró que "van a salir más documentos" sobre la supuesta vinculación de Kuczynski con la firma brasileña Odebrecht, que motivó un pedido de destitución en el Congreso que no alcanzó los votos para su aprobación final.

"Hay un montón de cosas. Su vinculación no es solo con Odebrecht, sino también con Andrade Gutierrez y OAS. Casi no hay área donde no hayan estado las empresas que maneja el holding de Kuczynski, (Gerardo) Sepúlveda, etc", declaró Mulder al diario Perú21.

El parlamentario, que votó a favor de la destitución presidencial, insistió en que Kuczynski mintió porque sí tiene vinculación con Odebrecht y las otras empresas brasileñas, a través de su empresa financiera Westfield Capital y First Capital de su exsocio Gerardo Sepúlveda.

En opinión del legislador, el Gobierno quedó golpeado y el tema de la corrupción volverá a aflorar, razón por la cual Kuczynski debe responder a la comisión parlamentaria que investiga el caso Lava Jato en Perú.

Respecto a los votos de abstención que impidieron la destitución del presidente, Mulder afirmó que "ha habido una negociación directa entre Alberto Fujimori y Kuczynski", pues entre esos votos estuvieron los de su hijo Kenji Fujimori y otros nueve partidarios de Fuerza Popular.

Sin embargo, Mulder dijo que el jefe de Estado "le ha hecho una promesa falsa (a Fujimori), hay que ser bien ingenuo para creer en el indulto a Fujimori", sentenciado a 25 años de cárcel.

De acuerdo con la prensa local, Fujimori presentó un pedido de indulto humanitario que está siendo tramitado en la Comisión de Gracias Presidenciales, aunque el gobierno ha desconocido haber recibido el documento.EFE