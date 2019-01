La Cámara baja de EE.UU. aprueba recursos para reabrir la Administración

La Cámara baja de EE.UU., liderada por la demócrata Nancy Pelosi, aprobó proyectos de financiación para poner fin al cierre parcial de la Administración que no incluyen recursos para el muro fronterizo y que pasarán ahora al Senado.



Con una votación por 239-192, los legisladores dieron su visto bueno a un proyecto de ley de gastos a corto plazo para financiar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) hasta el 8 de febrero.

(Lea también: Los efectos sanitarios en EEUU por el cierre del Gobierno)



Otro conjunto de recursos destinados a seis agencias hasta el próximo 30 de noviembre fue aprobado con una votación por 241-190.



Las iniciativas irán ahora al Senado, de mayoría republicana, por lo que expertos anticipan que no serán aprobadas en la Cámara alta.



En una conferencia de prensa tras su elección como presidenta de la Cámara de Representantes, Pelosi calificó el muro que propone construir el presidente estadounidense, Donald Trump, como "una pérdida de dinero".



Por su parte, el vicepresidente del país, Mike Pence, aseguró a la cadena Fox que "si no hay muro, no hay acuerdo".

(Le puede interesar: Demócratas piden a Trump reabrir la Administración y debatir luego el muro)



La Administración entró el pasado 22 de diciembre en su tercer cierre parcial durante el Gobierno de Trump, después de que las negociaciones entre republicanos y demócratas en el Congreso no llegaran a buen puerto.



El punto de desencuentro es la exigencia Trump de que el proyecto de presupuestos incluya una partida de más de 5.000 millones de dólares para financiar el muro fronterizo entre su país y México.

(Lea también: Trump promete trabajar con los demócratas pero sigue exigiendo el muro)



La parálisis administrativa, que completa este viernes 14 días, afecta a agencias de diez departamentos del Ejecutivo, incluidos los de Transporte y Justicia; así como a decenas de parques nacionales, que suelen ser una gran atracción turística.



Además, perjudica a unos 800.000 de los 2,1 millones de trabajadores federales, que no cobrarán sus salarios mientras permanezca cerrado el Gobierno y están a expensas de la aprobación de un nuevo presupuesto.