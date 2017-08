La CIDH aplaude la condena de un tribunal argentino a jueces de la dictadura

Washington, 29 ago (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aplaudió hoy la decisión de un tribunal de Mendoza (Argentina) de condenar a prisión perpetua a cuatro exjueces por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar (1976-1983).

"Esta decisión representa un histórico paso hacia adelante en la lucha contra la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos", indicó la comisión en un comunicado.

El fallo judicial, emitido el pasado 26 de julio, determina que los ex jueces federales Rolando Carrizo y Luis Miret, el ex defensor oficial Guillermo Petra Recabarren, y el ex fiscal federal Otilio Romano fueron "partícipes primarios de los crímenes del terrorismo del Estado mientras servían en el Poder Judicial durante la dictadura".

"Tal fallo consolida la interpretación de que los ex operadores de justicia son responsables activos y directos de la comisión de actos de secuestro, tortura y asesinato", apuntó la CIDH.

"Además, la decisión es histórica en la medida en que representa un avance en la responsabilización de civiles y de otros poderes por los crímenes de la dictadura", agregó.

La CIDH "saluda" así este "paso hacia la verdad y la justicia", y llama al Estado a continuar "con su deber de investigar, juzgar y sancionar a todos aquellos involucrados en la perpetración de graves crímenes y violaciones de derechos humanos".

La comisión es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), ambas con sede en Washington, que tiene el mandato de promover los derechos humanos en la región y de velar por que se respeten. EFE