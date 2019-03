La ciudad que designó a una cabra como su alcalde honorario

Los habitantes de la ciudad Fair Haven en Vermont eligieron a Lincoln como su alcalde honorario, lo curioso de esta historia es que el elegido es una cabra de tres años.

La cabra fue elegida como mascota honoraria de la Alcadía por la gente del pueblo para el puesto, que tendrá la duración de un año, en el día de la reunión municipal de la comunidad.

En los tarjetones de votación aparecían 16 mascotas, y todos los residentes del lugar tenían la opción de votar, la mayoría de los otros candidatos eran perro y gatos, aunque también estaba un jerbo llamado Crystal.

La cabra ganó con 13 votos, venciendo así a un perro llamado Sammie que recibió 10.

Fair Haven, es una ciudad de aproximadamente 2,500 habitantes y no cuenta con un alcalde humano, sin embargo, la administración de la ciudad consideró que sería buena idea tener un animal como alcalde.

