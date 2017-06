La coalición no puede confirmar el anuncio ruso sobre la muerte de Al Bagdadi

La coalición internacional liderada por EEUU "no puede confirmar" el anuncio ruso sobre la supuesta muerte a finales de mayo de líder del grupo terrorista Estado Islámico (EI), Abu Bakr al Bagdadi, por un bombardeo ruso cerca de la ciudad siria de Al Raqa.



"No podemos confirmar estas informaciones en este momento", dijo a Efe el coronel Joe Scrocca, director de Asuntos Públicos de la coalición.



Esta alianza internacional presta apoyo a las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), una agrupación encabezada por milicias kurdas, que desde noviembre pasado desarrolla una ofensiva para expulsar al EI de la provincia de Al Raqa, feudo principal de los radicales en el país árabe.



EEUU ha enviado también a Siria efectivos de sus fuerzas especiales para respaldar las operaciones terrestres de las FSD.



El Ministerio de Defensa de Rusia aseguró hoy que Al Bagdadi habría muerto el pasado 28 de mayo en un ataque de la aviación rusa a las afueras de Al Raqa.



"Según informaciones que recibimos por diversos canales, el líder del Estado Islámico, Abu Bakr al Bagdadi, se encontraba en la reunión de jefes del EI" atacada por la aviación rusa "y fue aniquilado por el ataque" de los aviones rusos Su-35 y Su-34, informó en un comunicado la cartera rusa.



Moscú destacó que los militares estadounidenses, que dirigen la coalición, fueron informados por Rusia antes del ataque.



Rusia es aliada del Gobierno de Damasco, cuyas fuerzas han avanzado en la última semana por el suroeste de la región de Al Raqa.



Por su parte, la principal milicia kurdosiria, las Unidades de Protección del Pueblo (YPG, en sus siglas en kurdo), subrayó hoy que no dispone de información sobre el supuesto fallecimiento de Al Bagdadi.



"No tengo información y no quiero hacer ningún comentario", apuntó a Efe por teléfono el portavoz de las YPG, Nuri Mahmud, cuya milicia es el componente más importante de las FSD.



Por el momento, las autoridades sirias no han confirmado la supuesta muerte de Al Bagdadi en un bombardeo.



Los medios de comunicación oficiales se han limitado a hacerse eco del comunicado del Ministerio ruso.