La colombiana que cuestionó a López Obrador en un aeropuerto por la crisis en Venezuela

El pasado jueves 3 de enero, en el aeropuerto de la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador se encontraba en la sala de espera para abordar un vuelo comercial a la ciudad de Morelia (estado de Michoacán), con el propósito de presentar el plan del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cuando fue abordado por una ciudadana colombiana.

La mujer, posteriormente identificada como Cristina García, se encontraba de paso en Ciudad de México y le preguntó al presidente mexicano por qué no tenía una posición frente a la crisis en Venezuela. Ante esto, el mandatario respondió que no se mete en asuntos de otros países, mientras se tomaba fotografías con algunos de sus seguidores.

Después de que el video se hiciera viral en redes sociales, García se pronunció en un video, publicado en su cuenta de Twitter, aclarando que nadie le paga por expresar su punto de vista.

No me paga nadie. Simplemente la vida y Dios me dieron la oportunidad de decirle de frente lo que pienso al presidente d México. Se equivocan quienes dicen q lo de Vzla no es un problema nuestro: es la tragedia humanitaria más grande q mis ojos han visto en lo q tengo de vida. pic.twitter.com/53QatWEnsE — CrisGarcia (@crisgarciat) January 4, 2019

“A mí no me paga ningún partido político, no me paga nadie por haber hecho algo que me nació del corazón. Yo estaba hoy en el aeropuerto de la Ciudad de México, haciendo una escala técnica para ir a mi ciudad y simplemente por mi lado pasó el presidente Andrés Manuel López Obrador y de mi corazón, de todo mi corazón, de todo lo que he leído de Venezuela, del libro que he leído de Patricia Poleo, de la defensa y la ayuda que hacen todos los venezolanos que están ahora en el exilio, de todas esas cosas que yo he vivido y he recogido a través de todos estos años que he seguido la historia de Venezuela, nació de mi corazón decirle al presidente lo que pienso y mucho más me faltó, simplemente el momento y la ansiedad no me permitieron decirle muchas más cosas”.

En diálogo con W Fin de Semana, la mujer aclaró que siempre se expresará con respeto, pues su intención nunca ha sido meterse con asuntos personales ni caer en bajezas.