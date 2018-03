La hamburguesa más grande del mundo se vende en Estados Unidos

¿Estás pensando en viajar a los Estados Unidos? Si todavía no has caído en las garras de las dietas saludables o el veganismo y no te importa ganar unos kilitos, te proponemos una ruta alternativa por el país que inventó el 'fast food'. Deja a un lado las alitas de pollo o los perritos calientes: en este viaje, solo podrás permitirte la comida estrella de la cocina americana: las hamburguesas.



Si te apetece devorar la hamburguesa más grande del mundo, deberías visitar el restaurante Mallie's Sport Grill & Bar en Southgate, en el estado de Míchigan. Por un precio de casi 2000 dólares (1624 euros) y un peso de 153 kg, la 'Absolutely Ridiculous Burger' consiste en un suculento y grasiento filete, lechuga, panceta, tomate y queso. Hay que hacer la comanda con 72 horas de antelación, ya que el plato tarda casi un día en cocinarse.



Al pasar por Pensilvania, deberás hacer una parada obligatoria en el pub Denny's Beer Barrel de Clearfield para participar en una de sus competiciones de comida o probar su increíble hamburguesa de 57 kg, aunque es especialmente recomendable caer en la tentación de su otro célebre plato: la hamburguesa 'The Belly Buster'.



El estado de Colorado también se precia de tener una de las hamburguesas más deliciosas del país: la 'State Champion Burger' de más de 2 kg. Para degustarla, hay que visitar el restaurante Diggers Diner, que sirve el plato ni más ni menos que con 340 gramos de patatas fritas. En caso de ir un poco justo de dinero, solo hay que terminársela en menos de una hora y la comida te saldrá completamente gratis.



Por último, por qué no visitar el local Heart Attack Grill de Las Vegas, en Nevada, para catar la hamburguesa 'Quadruple Bypass'. Como su propio nombre indica, el bocadillo contiene cuatro filetes de carne picada y, por el mismo precio, también 20 lonchas de panceta. Un manjar no apto para cardíacos.