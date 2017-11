La implicación de EEUU en Níger no logra contener el avance del yihadismo

Issa Ousseini

Niamey, 4 nov (EFE).- La amenaza yihadista se cierne sobre Níger en tres frentes distintos y ni siquiera la implicación recientemente conocida de tropas estadounidenses parece que vaya a conseguir frenarla en este país del Sahel que parece contagiarse de la inestabilidad del vecino Mali.

El pasado 4 de octubre, cuatro soldados estadounidenses y cinco nigerinos cayeron muertos en una emboscada en la localidad de Tonga-Tonga (fronteriza con Mali).

La acción, que causó gran conmoción en Estados Unidos, llevó al Gobierno de Niamey a autorizar los bombardeos aéreos por parte de las tropas de EEUU contra terroristas en territorio nigerino, pero varios expertos en este país dudan de la eficacia de esta medida.

"Antes de este drama, las fuerzas especiales estadounidenses no tenían esta posibilidad porque su misión se limitaba a labores de inteligencia militar gracias a sus drones y a formar a nuestras tropas. Es un paso importante en la lucha contra el terrorismo", explicó a Efe una fuente de seguridad que pidió el anonimato.

Según él, los comandos terroristas consiguen muy a menudo "escapar tras sus ataques por falta de apoyo aéreo desde nuestro territorio. Los cazadores pueden interceptarlos en territorio maliense y destrozarlos", añadió.

Níger sufre ataques tanto en sus fronteras con Mali (oeste) Libia (norte), como con Nigeria (sur) por las incursiones de Boko Haram.

Para medir la envergadura de la acción terrorista en Níger, solo en la región de Diffa (extremo sureste) al menos 455 civiles fueron matados, heridos o secuestrados desde que comenzaron los ataques de Boko Haram en el país entre febrero de 2015 y marzo de este año, según los datos de la Oficina de Coordinación Humanitaria (OCHA),

En cuanto a las pérdidas militares, se cifran en 250 en todo el territorio, junto a decenas de secuestros de militares.

Sin embargo, varios observadores cuestionan la eficiencia de una mayor intervención extranjera en apoyo a las Fuerzas de Defensa y Seguridad nigerinas a la hora de frenar los repetidos ataques de diferentes facciones terroristas en territorio nigerino.

Para el sociólogo e investigador universitario en Niamey, Souley Adji, estos ataques aéreos no van a ser tan eficaces porque, a su parecer, "los terroristas yihadistas llevan a cabo una estrategia de guerrilla en el Sahel en general y Níger en particular, lo que dificulta la guerra que libran contra ellos los militares que no están formados en tácticas de intervención".

"Los combatientes de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) y de Abou al Walid Sahraui (aliado con el llamado Estado Islámico) que opera en la región sureña de Tillabéry, y los de Boko Haram en el Lago Chad dominan bien la geográfica humana y física de las zonas", explica Adji.

"Conocen bien las poblaciones, donde a veces tienen parientes, saben sus idiomas, y sobre todo los escondites en los que pueden refugiarse tras sus actos criminales", detalla el experto.

Y apuntó que su peligrosidad está vinculada esencialmente a que "no son identificables" y a "su gran movilidad".

A estos factores se añade "la inmensa superficie del territorio nigerino (tres cuartos de los 1.276.000 kilómetros cuadrados son desérticos) más la gran porosidad de nuestras fronteras, que hacen difícil la misión de nuestros militares incluso con la convergencia de nuestras tropas y medios dentro del G5 del Sahel" (que agrupa a Níger, Chad, Mali, Mauritania y Burkina Faso) resaltó.

El mismo argumento es compartido por el experto nigerino en gobernanza en África, Arji Saidou, que dice que no ve "un pronto final de la guerra asimétrica librada por las facciones terroristas y yihadistas".

"Es una labor de largo aliento, no es posible ganar rápidamente con las intervenciones de las fuerzas armadas. Hay que atacar la raíz del mal porque los elementos que forman las tropas de las facciones terroristas son jóvenes reclutados de la propia población", aseveró.

Saido se refiere concretamente a la integración socioprofesional y económica de la juventud para impedir que se instrumentalizada por estos diferentes grupos "en un contexto en el que Níger y Mali llevan a cabo una lucha feroz contra la inmigración clandestina hacia Europa".

El experto nigerino recomienda unificar rápidamente las fuerzas de los diferentes países del Sahel que, según él, deben intercambiar información fiable sobre los diferentes grupos terroristas para conocer su "modus operandi" y su fuente de aprovisionamiento de armas sofisticadas, así como poner fin a las "canteras" de reclutamiento de combatientes. EFE