La NASA cumple 60 años: del sueño de pisar la luna al de pisar Marte

Enviar el hombre a la Luna fue una de las primeras metas de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) de EEUU al iniciar sus operaciones un lejano 1 de octubre de 1958, hace 60 años, un periodo en el que la agencia ha ampliado los horizontes de sus misiones tripuladas hasta Marte.

Enviar el hombre a la Luna fue una de las primeras metas de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) de EEUU al iniciar sus operaciones un lejano 1 de octubre de 1958, hace 60 años, un periodo en el que la agencia ha ampliado los horizontes de sus misiones tripuladas hasta Marte.





"La expectativa actual es que tendremos una misión humana a Marte a fines de la década de 2030, aunque el tiempo dependerá de la financiación y de cómo se desarrollen nuestras alianzas internacionales y comerciales", explica a Efe el jefe de historiadores de la NASA, Bill Barry.



"Este es un momento muy emocionante para la exploración espacial", añade el experto.



La emblemática agencia espacial, que hasta ese momento había sido el sueño de millones de personas alrededor del mundo, se hizo realidad hace 60 años después de que el entonces presidente estadounidense, Dwight Eisenhower (1953-1961), firmase la ley para crearla.



En este tiempo, la NASA ha logrado completar con éxito numerosas misiones espaciales, aunque en la retina de la humanidad siempre estará presente la misión Apolo 11, que puso al primer ser humano en la Luna en 1969.



Apolo, que contó con 22 misiones, fue un programa espacial tripulado desarrollado por el Gobierno de Estados Unidos en la década de los sesenta en el marco de la carrera espacial contra la Unión Soviética.



La que pasó a estar escrita con letras de oro en los libros de historia de la humanidad fue la Apolo 11, comandada por Neil A. Amstrong, el primer astronauta que logró pisar la superficie lunar el 21 de julio de 1969.



Al poner el pie en la Luna, Amstrong articuló esta célebre frase: "Es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad".



Para Barry, historiador de la NASA, ese fue el momento "cumbre" de la historia de la agencia espacial, que cuenta con cientos de misiones para conocer mejor el contexto espacial que rodea a la Tierra.





What was it like back on October 1, 1958? Hear from then-administrator Glennan as he addresses employees from our historic predecessor, the NACA, about the opening of NASA and our new mission that we still carry out to this day: https://t.co/LZmuFEyr1A #NASA60th pic.twitter.com/qKuQL1xEMx