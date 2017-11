La Policía detiene al abogado personal y primo del primer ministro Netanyahu

Jerusalén, 5 nov (EFE).- La Policía israelí detuvo esta mañana a dos abogados, uno de ellos identificado por los medios como David Shimrón, abogado personal, asesor y primo del primer ministro, Benjamín Netanyahu, en el marco de una investigación por corrupción que salpica al jefe del gobierno.

"Tras las peticiones de los periodistas informamos que la Policía israelí ha detenido a dos abogados esta mañana para interrogarlos, en el marco de la investigación del Caso 3000", señaló la portavoz policial Luba Samri.

"Excepto por esta clarificación, no vamos a especificar cuestiones sobre una investigación que está en curso", añade su comunicado, que no precisó el nombre de los detenidos y resaltó que está prohibida su publicación.

Medios locales como Haaretz, Ynet, Walla, Canal 2 de televisión, y la emisora de radio estatal Kan, sin embargo, se apresuraron a identificar a uno de ellos como Shimrón.

El caso, a cargo de la unidad de crimen organizado y fraude Lahav 433, investiga la compra por Israel de tres submarinos y cuatro barcos armados con misiles a la alemana Thyssenkrupp por valor de alrededor de 2.000 millones de euros.

Según el principal testigo, y también sospechoso, el empresario y exmilitar de la Marina israelí Mijael Ganor, Shimrón iba a ganar millones de euros en comisiones con la compraventa, suspendida durante meses por Alemania por el escándalo pero que finalmente ha obtenido luz verde de Berlín.

Cuando se firmó la compra Ganor era el representante de Thyssenkrupp en Israel y Shimrón actuó como su abogado, aunque era al mismo tiempo abogado personal del primer ministro, lo que supondría un conflicto de intereses ya que el Gobierno tiene la última palabra sobre la adquisición.

En julio, Ganor alcanzó un acuerdo con la Fiscalía para ser testigo del Estado y los tribunales ordenaron secreto de sumario sobre su declaración.

Las investigaciones del Caso 3000 han incluido interrogatorios a un exministro, cuyo nombre se mantiene secreto, al exjefe de la oficina del jefe del gobierno, David Sharán, y a varios asesores del ministro de Energía, Yuval Steinitz, cercano colaborador de Netanyahu.

Además de Ganor y Shimrón, también estarían involucrados exaltos cargos de Defensa y del Ejército, según los medios.

Tanto Shimrón como su primo, Netanyahu, han negado todas las acusaciones.

"Se que (Ganor y Shimrón) son gente honesta, gente con principios (...). Cuando se interroga a una persona no significa que sea culpable. Y en segundo lugar, no hay ninguna relación entre esas cosas y yo", declaró hace unos meses Netanyahu, cuya oficina siempre ha mantenido que, tanto en este como en otros casos que le salpican: "No habrá nada porque no hay nada". EFE