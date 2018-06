La tragedia detrás del estadio de la inauguración del Mundial de Rusia

El estadio Luzhnikí será la sede de los partidos más importantes del Mundial de Rusia 2018, incluidos el inaugural de este jueves 14 de junio y el de la final del torneo que se disputará el próximo 15 de julio.

El Luzhnikí, con 61 años construido, tiene muchas historias, inclusive una tragedia sucedida el 20 de octubre de 1982, en un juego de la desaparecida Copa de la UEFA entre el Spartak de Moscú y el HFC Haarlem de Holanda.

Ese frío miércoles de otoño, con una inusual temperatura de -10 grados centígrados, el Spartak anotó el primer gol en el minuto 16 y mantuvo la ventaja hasta casi el final del encuentro.

Algunos fanáticos que querían volver a sus casas debido a las duras condiciones del clima buscaron la salida poco antes de que se completara el tiempo de juego y entonces el delantero Sergei Shvetsov marcó la segunda anotación para los locales.

El gol de Shvetsov provocó un embotellamiento en una de las salidas del estadio entre quienes buscaban dejar el estadio y los que querían regresar para unirse a la celebración. El tumulto causó una avalancha humana que le quitó la vida a por lo menos 66 personas, según indicó una investigación del diario The Guardian en el aniversario 25 de la tragedia.

“Habría sido mejor si no hubiese anotado”, aseguró Shvetsov después de la tragedia, según el portal ruso especializado en periodismo deportivo, Futbolgrad.

Viktor Kokryshev, el entonces director de la Arena Deportiva del Estadio Central Lenin, como se conocía en los años de la Unión Soviética al Luzhnikí, le mencionó a Futbolgrad que más allá del gol, el motivo más real de la tragedia fue que la Policía cerró levemente las puertas del estadio para filtrar y detener a unos fanáticos que durante el juego les lanzaron botellas vacías.

El ajuste a las puertas habría sido decisivo en la tragedia donde los aficionados que descendían de las gradas superiores presionaron a aquellos que buscaban, con desespero, la salida.

“La gente descendió al pasadizo inferior de a miles, una situación que en cualquier momento tenía el riesgo de convertirse en crítica”, detalló Kokryshev.

Para el medio ruso, el desastre en Luzhnikí fue encubierto por el Gobierno soviético y solo después de 1989 se conoció la dimensión de una tragedia en donde, según cifras no oficiales, fallecieron cientos de personas.

Yuri Panchikhin, director del estadio, fue el único encarcelado por la tragedia con una condena de un año y medio, por errores en la logística del partido, pero quedó silenciada la presunta actuación de la Policía y de cualquier otra persona involucrada en las muertes.

“Probablemente nunca sabremos quién fue el responsable de la tragedia”, aseguró Futbolgrad, para el que la única verdad “es que al menos 66 personas, muchas de ellas adolescentes, fueron a ver un partido de fútbol y nunca regresaron”.

La dimensión de la tragedia en Moscú en aquella triste victoria del Spartak fue definida por el escritor deportivo David Goldblatt como “el Chernóbil del fútbol”.

El investigador consideró en su publicación "La pelota es redonda" que fueron más de 300 los fallecidos en el estadio, que se convertirá el próximo jueves en la sede del primer partido de la primera Copa del Mundo organizada por Rusia en toda su historia.

Luzhnikí: de la tragedia a ser el mejor estadio de mundo

El Luzhnikí, tras los años de la Unión Soviética y con su mancha imborrable en la historia, recibe la Copa del Mundo, convertido en el mejor estadio del planeta según el portal especializado Stadium Data Base.

El escenario ruso fue elegido como el estadio del año de 2017 por tener las más altas calificaciones en cuanto a valor arquitectónico, funcionalidad e innovación. Superó en la clasificación final al U Arena de París y al Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en Estados Unidos.

El Luzhnikí, desde la tragedia, tuvo dos remodelaciones. La última de ellas tardó cuatro años, de 2013 a 2017, con el fin de dejar el escenario dispuesto para el Mundial.

La FIFA detalló que se acercaron las gradas al campo, se aumentó su aforo de 78 mil a 81 mil localidades y en el techo se adecuó una pantalla gigante.

La FIFA también indicó que el principal estadio del Mundial fue la sede de los Juegos Olímpicos del verano de 1980 y de la final de la Liga de Campeones de la UEFA de 2008 cuando el Manchester United obtuvo el título por tiros penales ante el Chelsea.

“360 millones de personas han asistido a eventos celebrados en él en sus 61 años de historia”, resaltó la FIFA en un informe sobre los estadios del Mundial.

El estadio será escenario de siete partidos en la Copa del Mundo. Acogerá, además del duelo inaugural entre Rusia y Arabia Saudita y la final, una semifinal, un juego de octavos de final, y los partidos de primera ronda Alemania vs México, Portugal vs España, y Dinamarca vs Francia.

El Luzhnikí, transformado en el mejor estadio, está listo para la cita más importante del fútbol.