La UE reconoce situación "complicada" con refugiados y frío en islas griegas

Bruselas, 12 ene (EFE).- El coordinador de la UE para implementar sobre el terreno el plan acordado entre la Unión y Turquía, Maarten Verwey, reconoció hoy en el Parlamento Europeo la "complicada" situación que viven los refugiados en las islas griegas, agravada especialmente en las últimas semanas con las bajas temperaturas.

Ante la Comisión de Libertades Civiles de la Eurocámara, Verwey dio cuentas de las medidas tomadas por la CE y ACNUR para aliviar la situación de 15.000 personas en las islas griegas.

El enviado especial diferenció respecto a la situación en la Grecia continental de la de las islas.

Mientras que en el primer caso la situación es "gestionable, aunque quedan algunas cosas para hacer", en las islas es "complicada", apuntó Verwey.

La UE y ACNUR están trabajando para trasladar a personas a hoteles y casas prefabricadas donde puedan evitar el frío que están sufriendo en tiendas de campaña o incluso a la intemperie en Lesbos y Samos, entre otros lugares.

En la situación de emergencia, incluso se estarían coordinando con la armada griega para alojar en uno de sus mayores buques a unas 300 personas.

Está previsto que la próxima semana, en la sesión plenaria en Estrasburgo (Francia), los eurodiputados reclamen en un debate a la Comisión y el Consejo (los países) que facilite ayuda de emergencia a los miles de migrantes y refugiados que están en serias dificultades debido al frío y la nieve en muchas zonas de Europa.

En la misma comisión compareció igualmente el alto comisionado de ACNUR, que advirtió que pese al frío la UE debe prepararse para otra posible llegada masiva de inmigrantes a territorio europeo como la ocurrida en 2015, que desató la principal crisis migratoria en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Vincent Cochetel, director de la oficina del ACNUR para Europa, habló de las propuestas del alto comisionado para mejorar la protección de los refugiados en la Unión.

En particular, se centró en seis puntos, incluida la petición a la UE para que se prepare de cara a nuevos flujos de inmigrantes, algo que subrayó que no se puede descartar, teniendo en cuenta que la situación en los países vecinos a los Veintiocho no ha cambiado de manera sustancial en los últimos meses.

"Lo que ocurrió en 2015 no debería repetirse", subrayó Cochetel, quien criticó a la Unión por "no parecer tener un plan B" ante ciertas situaciones.

Explicó que aunque algunas de las más recientes propuestas de la Comisión Europea en materia migratoria van en la buena dirección, esas ideas "se deben acelerar".

El representante del alto comisionado insistió en la necesidad de que la UE mejore las vías de acceso seguro para permitir a los inmigrantes entrar legalmente en la Unión y crear alternativas a las llegadas irregulares y subrayó que los acuerdos con países africanos deben también facilitar las entradas en la Unión.

Cochetel explicó que el ACNUR pide también un sistema de registro común para asegurar que todos los inmigrantes accedan al mismo registro y con los mismos datos.

Ello permitiría, explicó, acelerar el reconocimiento de protección internacional a quienes la necesiten, así como impulsar los retornos en el caso de los inmigrantes que no tengan derecho a permanecer en territorio europeo y además reforzaría la confianza de los europeos en el sistema.

Por otra parte, indicó que hace falta otro tipo de propuestas para la redistribución de los demandantes de asilo entre los países de la UE, dados los números "inaceptablemente bajos" de traslados hasta la fecha.

La UE se ha propuesto reubicar en dos años a 160.000 solicitantes de asilo desde Grecia e Italia y reubicar a 22.504 personas que ya gozan del estatus de refugiado reconocido por la ONU y se encuentran en países terceros.

De los 160.000 demandantes de asilo, se recolocó hasta principios de diciembre a 8.162 (6.212 desde Grecia y 1.950 desde Italia).

Por otra parte, los Estados miembros reasentaron hasta diciembre a 13.800 personas. EFE

