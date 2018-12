Las razones por las que los habitantes de Galicia están renunciando a sus herencias

La renuncia a heredar es un fenómeno que ha aumentado. De acuerdo con el Diario, “La voz de Galicia”, el número de casos creció durante la crisis económica, pero las sigue creciendo y a un ritmo cada vez más intenso. De hecho, Galicia ha batido un nuevo récord en los tres primeros trimestres de este 2018, al contabilizarse 2.219 renuncias, lo que supone un crecimiento del 20 % respecto al año anterior.

A pesar de la rebaja del impuesto de sucesiones, una reforma que dejó exentos los primeros 400.000 euros por heredero y que se aplica desde el 1 de enero del 2016, las personas siguen renunciando a sus herencias, la pregunta es ¿cuáles son, entonces, las razones?.

Inicialmente, no está relacionado con los impuestos, sino más bien con la naturaleza de la herencia, cuando se hereda no solo se obtiene el activo, sino también el pasivo. Por lo que quien recibe, adquiere el patrimonio y las deudas que este tenga, por ejemplo, alguien quien herede una vivienda que tenga una hipoteca puede que no tenga cómo pagarla porque el valor de la deuda es mayor que la del patrimonio, así que no es rentable.

Además, otro factor es que las ventajas fiscales solo son aplicables a herederos directos: hijos, padres, nietos y cónyuge del fallecido. Mientras que aquellos familiares que no pertenecen a este grupo y heredan no tienen estos beneficios.