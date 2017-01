Líder de importante iglesia evangélica brasileña es acuchillado en un culto

Sao Paulo, 9 ene (EFE).- El "apóstol" Valdemiro Santiago, líder de la Iglesia Mundial del Poder de Dios, una de las mayores congregaciones evangélicas de Brasil, fue acuchillado por uno de los fieles durante uno de los cultos del último domingo, informó hoy el propio religioso.

Santiago, de 53 años, publicó este lunes desde el hospital un vídeo en las redes sociales en el que agradeció la solidaridad de los fieles y explicó lo ocurrido durante uno de los cultos del domingo en el templo de Bras, en el centro de Sao Paulo.

"Me estaba limpiando las manos, acabando de escuchar el testimonio de un milagro. Entró alguien que no conozco y por la espalda me dio una cuchillada en el cuello. Pero estén tranquilos, uno se va sólo cuando Dios quiere", relató Santiago.

El líder religioso agregó: "Que Dios los bendiga a ustedes y perdono a la persona que hizo eso, no sé quien es, pero ella necesita de perdón".

El Hospital Sirio Libanés indicó que Santiago "no corre riesgo de muerte", recibió veinte puntos para la suturación de la herida y deberá recibir alta médica en las próximas horas,

El agresor, atrapado por los escoltas del religioso y luego entregado a las autoridades, fue identificado como Jonatan Gomes Filho, de veinte años y desempleado, quien justificó el ataque por "no estar de acuerdo" con algunos mensajes religiosos de Santiago en cultos anteriores.

Ex integrante de la Iglesia Universal del Reino de Dios, la principal evangélica del país, Santiago decidió fundar su propia congregación, que de acuerdo al censo de 2010 cuenta con 315.000 fieles, 3.000 templos y el mayor espacio en la televisión. EFE