Líder de Senado de EEUU: Pesquisa rusa debe ser bipartidista para ser creíble

Washington, 22 dic (EFE).- El líder de la mayoría republicana en el Senado de EE.UU., Mitch McConnell, defendió hoy el bipartidismo de la investigación del Comité de Inteligencia de la Cámara alta sobre la supuesta injerencia electoral rusa, a fin de que sea creíble.

"Lo que espero es que al final tengamos un informe bipartidista. Si es puramente partidista, no creo que nadie le dé ninguna credibilidad", afirmó McConnell en una rueda de prensa en Washington para hacer balance del año.

"Confío en que el senador Burr y el senador Warner cumplan con nuestro papel", señaló el líder republicano, en alusión a Richard Burr (republicano) y Mark Warner (demócrata), presidente y vicepresidente, respectivamente, del Comité de Inteligencia.

"Espero que estos hombres sigan juntos y nos digan qué ocurrió y qué necesitamos hacer para impedir que pase de nuevo", subrayó McConnell.

Preguntado si le preocupa que la pesquisa se extienda hasta la campaña de las elecciones legislativas de 2018, previstas para noviembre, el veterano legislador respondió: "Me gustaría que la finiquitaran cuando terminen".

"No depende de mí decir cuándo acaba. Depende de ellos", agregó.

El Comité de Inteligencia del Senado investiga si Rusia, como aseguran las agencias de inteligencia de EE.UU., intentó influir en las elecciones de 2016 y los posibles nexos de la campaña del hoy presidente, Donald Trump, con el Kremlin.

En agosto, el diario The New York Times informó que McConnell mantuvo una acalorada conversación con Trump, en la que este expresó su frustración con el líder republicano por no hacer más para protegerle de las pesquisas en el Congreso.

Burr indicó este jueves que el comité todavía tiene pendientes docenas de entrevistas, por lo que declinó dar una fecha para la conclusión de la pesquisa.

Warner, por su parte, ha asegurado que algunas figuras clave de la investigación, como el yerno de Trump, Jared Kushner, o su hijo mayor, Donald Trump Jr, tienen que volver a testificar ante la comisión.

La investigación del Senado corre paralela a otra similar en la Cámara baja y a la que dirige el fiscal especial designado por el Departamento de Justicia, Robert Mueller.

Trump ha negado reiteradamente que hubiera un complot con el Kremlin durante la pasada campaña electoral y ha acusado a la oposición demócrata de ser responsable de un "montaje" para intentar justificar su derrota en los comicios de 2016.

La semana pasada, el presidente aseguró que no piensa despedir al fiscal especial, en respuesta a varias informaciones que así lo apuntaban. EFE