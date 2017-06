Líder supremo iraní pide a Irak que no confíe en EEUU en lucha contra el EI El líder supremo iraní, Ali Jameneí, ha pedido al primer ministro iraquí, Haidar al Abadi, que no confíe en Estados Unidos porque ese país no pretende acabar con el grupo yihadista Estado Islámico (EI) y es contrario a las milicias chiíes.