Líderes políticos grecochipriotas respaldan a Anastasiadis ante negociaciones

Nicosia, 5 ene (EFE).- Los líderes de los dos principales partidos políticos grecochipriotas cerraron hoy filas en torno al presidente de Chipre, el conservador Nikos Anastasiadis, de cara a las negociaciones de paz que se abrirán en Ginebra el próximo lunes.

Anastasiadis informó hoy al Consejo Nacional, que reúne a antiguos presidentes y dirigentes de los partidos políticos, de los preparativos de cara a las negociaciones que se celebrarán la semana próxima y cuyo objetivo es un acuerdo entre las comunidades greco y turcochipriota para la reunificación de la isla a través de una federación.

"Entramos en una fase crítica y decisiva para el problema de Chipre", dijo Andros Kyprianú, líder del principal partido de la oposición, el comunista AKEL, a la salida del encuentro.

El dirigente comunista, cuyo partido es uno de los abanderados de los esfuerzos por la reunificación del país, subrayó la necesidad de "actuar con unidad, colectividad y de manera constructiva".

Con ello aludió a las críticas de algunas formaciones grecochipriotas que se oponen a una solución federal para el futuro de la isla dividida.

Las negociaciones han obtenido el respaldo pleno de AKEL y el partido conservador de Anastasiadis, DISY, pero no de las fuerzas políticas más pequeñas, lo que puede cobrar importancia en caso de alcanzarse un acuerdo con la parte turcochipriota, que deberá someterse a un referéndum en ambas comunidades.

Junto a Anastasiadis han confirmado por ahora que viajarán a Ginebra los líderes de cuatro de los ocho partidos representados en el Parlamento, si bien solo Kyprianú y el dirigente del DISY le respaldan plenamente en las negociaciones.

Anastasiadis y el líder turcochipriota, Mustafá Akinci, prepararon ayer en una última reunión en territorio chipriota la agenda de las negociaciones en Ginebra, consideradas decisivas para el futuro de esta isla dividida.

Ambos líderes acordaron confeccionar una lista de convergencias y divergencias que servirán de punto de partida para las conversaciones en Ginebra del 9 al 11 de enero, a la que el día 12 seguirá una conferencia multilateral.

En la conferencia está previsto que participen como partes implicadas los líderes de las comunidades greco y turcochipriota, así como representantes de los países garantes, Grecia, Turquía y el Reino Unido.

La conferencia abordará el sexto y último capítulo de las negociaciones retomadas hace diecinueve meses por Anastasiadis y Akinci, que se refiere al Tratado de Garantía de 1960 firmado por Chipre y esos Estados.

Por ahora no se ha cerrado todavía el nivel de la representación de los países garantes, aunque no se excluye la presencia del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan; del primer ministro griego, Alexis Tsipras y de la primera ministra británica, Theresa May.

Chipre inició su independencia como Estado soberano en 1960 tras los Acuerdos de Zúrich y Londres, según los cuales Grecia, Turquía y Gran Bretaña serían los garantes de la independencia del nuevo país.

Según declaró ayer Anastasiadis, la ONU tiene previsto invitar a la conferencia a representantes de la Unión Europea (UE), así como de los 15 miembros del Consejo de Seguridad a modo de observadores, aunque no como negociadores.

El objetivo de la negociación es alcanzar una solución que establecerá una federación bizonal y bicomunal con igualdad política para un Estado de soberanía única, ciudadanía única y personalidad internacional única.

Las negociaciones entre las dos comunidades incluyen discusiones sobre seis capítulos: cuestiones vinculadas a la UE, gobernabilidad y reparto de poder, propiedad y asuntos económicos, territorio, seguridad y garantías.

Después de la invasión y ocupación de la parte septentrional de Chipre en 1974, el 36,2 % de territorio quedó en manos turcas y, entre 140.000 y 160.000 grecochipriotas huyeron de la zona.

A su vez, 45.000 turcochipriotas que vivían en el sur se desplazaron al norte. EFE