Lieberman muestra su disgusto por condena a soldado, pero pide respeto

Jerusalén, 4 ene (EFE).- El ministro de Defensa de Israel, Avigdor Lieberman, señaló hoy su disgusto por la condena por homicidio al soldado Elor Azaría, que mató de un tiro en la cabeza a un atacante palestino cuando estaba en el suelo herido e inmovilizado, pero pidió respeto para la decisión legal.

"El veredicto es difícil. He de decir tanto a los que les gusta la sentencia como aquellos a los que, como yo, no les gusta que estamos todos comprometidos a respetarla y mostrar moderación", señaló, en un comunicado, poco después de conocerse la decisión del tribunal militar, que aún no ha fijado la pena.

Lieberman, que antes de acceder al cargo se mostró a favor de exonerar al soldado, prometió prestar todo el apoyo posible al condenado y su familia.

El ministro defendió al jefe del Estado Mayor, Gadi Eisenkot, que ha sido muy criticado por no apoyar al soldado y decir ayer que lo importante es que se respeten los valores del Ejército.

También pidió que no se permita que el debate político en la sociedad israelí debilite a las Fuerzas Armadas.

Por su parte, el titular de Educación, el ultraderechista Naftali Benet, dijo que Azaría debe ser perdonado "inmediatamente" y denunció que el proceso judicial estuvo "viciado desde el principio", según el diario israelí Haaretz.

"Hoy un soldado fue condenado como un criminal por matar a un terrorista que trató de matar a soldados", declaró Benet.

La ministra de Cultura y Deportes, Miri Regev del Likud, también anunció que va a trabajar para lograr la exoneración del homicida y dijo que "este juicio nunca debería haberse celebrado".

En su opinión, la sentencia "manda un mensaje a los nuevos soldados de que están solos en el campo de batalla".

El titular de Transportes pidió que "Gobierno y Ejército sean responsables y perdonen al soldado, al que enviamos a la línea de frente a defender a los israelíes del terror palestino".

En marzo pasado, Azaría mató de un tiro en la cabeza en la ciudad palestina de Hebrón a Abdel Fatah Al Sharif, de 20 años, después de que éste junto con otro palestino apuñalase a un soldado, en un suceso grabado en vídeo por un voluntario de la ONG israelí Betselem.

El tribunal considera que no se encontraba en situación de riesgo y que, por tanto, su disparo no estaba justificado e incumplía las normas de actuación militares.

El tío del fallecido, Fathi Al Sharif, lamentó que el veredicto no sea de asesinato, en vez de homicidio, y señaló que Azaría recibirá una pena leve o que, finalmente, será perdonado. EFE