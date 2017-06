Londres dice que "aún es posible" lograr un acuerdo de gobierno con el DUP

Londres, 21 jun (EFE).- El Partido Conservador de la primera ministra británica, Theresa May, afirmó hoy que "aún es posible" lograr un acuerdo de gobierno con el Partido Democrático Unionista (DUP) de Irlanda del Norte.

El primer secretario de Estado y "número dos" del Ejecutivo británico, Damien Green, reiteró que su formación confía en obtener el apoyo de los unionistas norirlandeses para mantenerse en el poder, a pesar de que estos han advertido de que todavía quedan asuntos por negociar.

Aunque aún no hay acuerdo entre ambas partes, la "premier" británica presenta hoy su programa de gobierno para esta legislatura, que será leído por la reina Isabel II en el Parlamento de Westminster.

En el llamado "Discurso de la Reina", la soberana detallará cuáles son las prioridades legislativas del Ejecutivo tory para este curso, durante el que necesitará los votos de los diez diputados del DUP para sobrevivir, tras perder su mayoría parlamentaria en las elecciones del pasado 8 de junio.

"Todavía hay posibilidades, todas las posibilidades de lograr un acuerdo con el DUP. Se están conduciendo conversaciones de una manera constructiva. Claramente, como partidos políticos, tenemos diferencias, pero tenemos mucho en común", declaró hoy Green a la emisora de radio pública BBC.

El dirigente tory recordó que ambas formaciones defienden la unidad de todo el país y que, "obviamente", están "muy preocupados por combatir el terrorismo".

Green también indicó que conservadores y unionistas tienen "puntos de vista similares" respecto a la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) y comparten el interés de mantener la frontera de Irlanda del Norte con la República de Irlanda tan abierta como sea posible tras el "brexit".

"Todas las conversaciones de este tipo llevan tiempo. Seguimos negociando", aseguró Green.

Fuentes del DUP se han mostrado, no obstante, menos optimistas en las últimas horas y han filtrado a los medios que las conversaciones con los tories no están procediendo de la manera que esperaban, por lo que la posibilidad de lograr acuerdo "no es, ciertamente, inminente".

Esas mismas fuentes han recalcado que el Partido Conservador no "debe dar por hecho" que tiene el apoyo del DUP. EFE