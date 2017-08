Lorencita, la líder comunitaria cartagenera que sueña con la bendición papal

Ricardo Maldonado Rozo

Cartagena (Colombia), 30 ago (EFE).- Gestora de un comedor comunitario que atiende a diario cerca de 85 niños, Lorenza Pérez Barrios, conocida cariñosamente como Lorencita, sueña a sus 77 años con recibir en su humilde vivienda la bendición del papa Francisco cuando visite Cartagena de Indias.

"Recibir la bendición del papa Francisco sería lo más grande que podría recibir mi casa, mi familia y mis vecinos", dijo a Efe esta mujer, quien, pese a su avanzada edad, todavía cocina en lo que sus vecinos conocen como "la olla comunitaria de la señora Lorenza".

Todos los días, el patio de su casa se inunda de pequeños de hasta 13 años de edad e incluso madres lactantes que reciben el almuerzo que esta mujer prepara desde hace más de 15 años en San Francisco, un barrio pobre de esta ciudad turística.

Esta mujer afrodescendiente llegó a San Francisco en 1965 procedente del municipio de María La Baja, distante a unos 75 kilómetros de Cartagena.

Lorencita confiesa que su labor en el comedor comunitario no ha sido fácil, pero asegura que ha comprobado a lo largo de estos años que "fue el mismo Dios" quien se lo encargó.

"Muchas veces dije que no cocinaba más, que estaba cansada, y no acababa de decidirlo cuando algo pasaba o alguien aparecía y me hacía ver que tenía que continuar, que esta era la misión que Dios me había encomendado", añadió.

Y es esa fe la que la que mantiene a la expectativa de la llegada del papa e incluso sueña con recibirlo en su hogar, cuando Francisco visite el próximo 10 de septiembre este barrio donde centenares de personas como Lorencita hacen frente a la pobreza.

"Que el papa venga a esta humilde casita, yo ni me lo creo", afirmó Lorencita, para quien también es casi imposible que el obispo de Roma recorra este barrio que ha crecido de forma desordenada a fuerza de invasiones.

"El papa puede ir a (los barrios de) Crespo o Bocagrande donde está la gente de plata (adinerada), donde está la raza, pero escoger esta casita tan humilde es lo más grande que me podría pasar", agregó esperanzada y entre lágrimas.

Esta mujer ve al papa "como esa persona desprendida de todo en la tierra, esa persona que acoge a aquella persona que se acerca y que no tiene nada, aquel humilde, aquel que está tirado en una terraza, en la mitad de la calle que no tiene dónde cobijarse".

"Así en ese nivel pongo yo a Jorge Bergoglio, nuestro papa", añadió Lorencita, quien, al igual que sus vecinos, apura los días para recibir al sumo pontífice, el primero latinoamericano y el tercero que visita a Colombia, después de Pablo VI en 1968 y del hoy san Juan Pablo II en 1986.

El papa llegará a Bogotá el 6 de septiembre para una visita que se extenderá hasta el día 10 e incluye, además de la capital colombiana, las ciudades de Villavicencio, Medellín y Cartagena, desde donde saldrá de regreso al Vaticano. EFE

