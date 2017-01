Los colegios del este de Alepo reabren en un intento de volver a normalidad

Alepo (Siria), 13 ene (EFE).- Los alumnos están regresando poco a poco a las escuelas de los barrios del este de la ciudad siria de Alepo, bajo control rebelde hasta finales de diciembre pasado, donde la reapertura de los colegios es una prioridad para las autoridades.

Uno de los centros que ha vuelvo a funcionar es "Dat al Nitaquein", en la zona de Qarleq, en el casco viejo de la urbe, que tras permanecer cuatro años cerrado por la violencia, acaba de reabrir sus puertas.

Pese al logro que supone la vuelta a las clases, su directora, Hanadi Abedo, explicó a Efe que son muchas las dificultades que afrontan.

"Tenemos alumnos de 12 años que no saben leer o escribir, así que los tenemos que poner con otros que son cuatro o cinco años más pequeños, y estas no son buenas condiciones educativas", apuntó.

En su opinión, "es difícil controlar este caos, cada estudiante tiene una situación diferente y los profesores se enfrentan al reto de enseñarles a todos".

A los problemas derivados de la interrupción durante años de la formación de los alumnos se suman las condiciones materiales de los colegios.

Kinda, una profesora de "Dat al Nitaquein", se quejó en declaraciones a Efe de que "no hay electricidad en esta área y la escuela no tiene generador eléctrico, con lo que no hay ni luz ni calefacción".

"Enseñamos en la oscuridad", insistió la maestra, mientras explicaba a los alumnos el alfabeto árabe en una de las aulas.

Aun así, Kinda se mostró contenta de volver al trabajo. "Muchos de nuestros estudiantes y sus padres animan a otros para que regresen a la escuela, ya que la situación es ahora mejor y las zonas de alrededor son todas seguras", aseguró.

No muy lejos de este centro, a tan solo unos pocos metros, otro colegio, el "Sateh al Husari", ha vuelto a funcionar con un centenar de alumnos.

El pequeño Omar está en sexto curso y de mayor quiere ser médico.

"La primera cosa que les dije a mis padres después de escuchar que volveríamos a nuestra casa en el casco antiguo era que quería regresar al colegio y continuar mi educación", dijo a Efe.

Omar debería estar en noveno curso pero debido a las circunstancias derivadas del conflicto tuvo que interrumpir su educación, aunque ahora asegura que está listo para recuperar el tiempo perdido.

En las pequeñas aulas de la escuela, los estudiantes se sientan en bancos de madera con capacidad para tres.

"Esto no es como el colegio debería ser -lamentó Omar-. Tengo un hermano mayor que nos contaba historias geniales sobre la escuela cuando tenía mi edad y vivía en Alepo".

Para adaptarse a la nueva situación, los centros han tenido que cambiar algunas de sus normas: Ya no exigen que los alumnos vistan uniforme cada día y les permiten llevar consigo los teléfonos móviles para contactar con sus padres si hay alguna emergencia, aunque por ley está prohibido.

El subdirector del departamento de Educación de la provincia de Alepo, Samer Halak, declaró a Efe que las autoridades han puesto en marcha un nuevo programa, denominado "currículo B", para atender las necesidades de los estudiantes que llevan sin ir a clase desde hace tiempo.

Halak subrayó que los alumnos que deberían estar en niveles superiores y que no pueden porque no tienen los conocimientos requeridos se agruparán en una misma clase, en la que estudiarán un programa especial por el que tienen que aprobar dos cursos por año, con el fin de ganar tiempo.

Según datos proporcionados por Halak, hasta ahora se han reabierto 15 colegios en el casco antiguo y en el este de Alepo, que anteriormente estaban en manos de los insurgentes.

El responsable señaló que las escuelas de "Dat al Nitaquein" y "Sateh al Husari" se encuentran en buena situación en comparación con otras de la mitad oriental, donde muchas han quedado reducidas a escombros y otras fueron bases militares y escenario de combates.

De acuerdo a estadísticas ofrecidas esta semana por el Departamento de Educación de la Provincia de Alepo, al menos 3.825 alumnos de primaria han regresado a los colegios del este de Alepo, donde continúa la rehabilitación de los centros.

A finales de diciembre, el Ejército sirio anunció que controlaba totalmente la población tras la evacuación de los rebeldes de la mitad oriental gracias a un acuerdo con las autoridades, después de un mes de ofensiva gubernamental. EFE

