Los diputados británicos quieren un libro blanco sobre el "brexit"

Londres, 25 ene (EFE).- Varios diputados británicos quieren que el Gobierno publique un libro blanco sobre el "brexit", a fin de debatir en el Parlamento la estrategia de negociación de la primera ministra, Theresa May, informan hoy los medios de comunicación.

Parlamentarios de distintos partidos están a favor de que el Gobierno divulgue un documento formal sobre esta negociación, a pesar de que May ya dio a conocer la semana pasada, en un discurso pronunciado en Londres, detalles de sus futuras conversaciones sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).

La posición de los parlamentarios se conoció un día después de que el Tribunal Supremo, máxima instancia judicial británica, dictaminase que el Gobierno deberá consultar con el Parlamento antes de activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que inicia las conversaciones para la retirada de un país comunitario de la UE.

Numerosos diputados conservadores, según la cadena BBC, se han unido a sus colegas laboristas para exigir este libro blanco.

El 10 de Downing Street, residencia oficial de May, ha puntualizado, no obstante, que la jefa del Gobierno ya especificó la semana pasada su plan sobre el "brexit", si bien no descartó por completo la posibilidad de elaborar el libro blanco.

La fiscal general "en la sombra" del opositor Partido Laborista, Shami Chakrabarti, dijo hoy a la BBC que el debate parlamentario sobre este documento ayudará a esclarecer las distintas posiciones sobre el futuro del Reino Unido una vez que salga de la UE.

"Tenemos claro que el artículo 50 será activado, tenemos claro que, más allá de qué lado estábamos en el referéndum (europeo) en cuanto al resultado (que querían),...respetamos el resultado del plebiscito, pero las preguntas difíciles aún están por venir", afirmó Chakrabarti.

"¿Qué tipo de país será el Reino Unido después del 'brexit'?, ¿Qué tipo de relación tendrá el Reino Unido con la UE y el resto del mundo?", se preguntó la política laborista.

Según los medios de comunicación británicos, el Gobierno podría presentar mañana jueves el proyecto de ley para activar el artículo 50 tras el dictamen del Supremo que le obliga a consultar a los diputados.

La primera ministra mantiene su calendario de invocar el decisivo artículo antes de finales de marzo, después de que los británicos votasen a favor de la salida del bloque europeo en el referéndum celebrado el 23 de junio de 2016.

May confirmó la semana pasada que tiene intención de sacar al Reino Unido del mercado único europeo, con la intención de controlar la inmigración, si bien anticipó que confía en alcanzar un amplio acuerdo comercial con la UE tras el "brexit".

Se espera que, una vez iniciada las negociaciones sobre la retirada, el Reino Unido esté fuera de la Unión en la primavera de 2019. EFE