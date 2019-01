Los jueces de la Corte Suprema mexicana aceptan bajarse el salario un 25 %

"El Pleno de la SCJN acordó, como medida de racionalidad del gasto público, que las remuneraciones de los 11 ministros serán disminuidas en un 25 por ciento respecto de las percibidas en el ejercicio fiscal 2018", explicó la institución en un comunicado.



Durante los últimos años, los jueces percibían un sueldo neto mensual de 269.215 pesos mexicanos (13.450 dólares) y a partir de este cambio pasarán a recibir 201.912 pesos (10.000 dólares).



El presidente de la Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, explicó que, aunque los salarios de los jueces no pueden ser reducidos por orden de otros poderes, "ello no impide (...) que la SCJN ejerza una autorregulacion bajo principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez".



La intención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desde que inició su campaña fue evitar que haya funcionarios que reciban un salario mayor que el del propio jefe de Estado (108.000 pesos, equivalente a 5.400 dólares netos mensuales).



El nuevo salario fue aprobado por la Cámara de Diputados a mediados de septiembre y por el Senado a principios de noviembre, lo que causó enfrentamientos entre los poderes Ejecutivo y Legislativo con el Judicial.



El 7 de diciembre la SCJN suspendió la aplicación de la Ley de Remuneraciones en respuesta a una moción de inconstitucionalidad promovida por senadores de oposición y, un día después, el presidente calificó de error que el máximo tribunal admitiera el trámite.



"Se equivocaron (los ministros de la SCJN) porque no están entendiendo la nueva realidad. No puede haber un Gobierno rico con pueblo pobre", manifestó.



Los jueces de la SCJN dieron hoy un primer paso de acercamiento a la propuesta de López Obrador de equilibrar los salarios en México.