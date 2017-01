Los votantes de las primarias socialistas francesas no se hacen ilusiones

Ángel Calvo.

París, 29 ene (EFE).- Las personas que esta mañana en el centro de París acudían a votar en las primarias socialistas, que se disputan Benoît Hamon y Manuel Valls, no se hacían ilusiones sobre las posibilidades del ganador en las presidenciales de abril-mayo, y decían temer una mayor fragmentación de la izquierda.

Muchos de los electores interrogados por Efe a la salida de un colegio del distrito II de la capital francesa reconocían que habían participado en las primarias de la derecha el pasado mes de noviembre, en ese caso para evitar que pudiera repetir Nicolas Sarkozy, que ya fue jefe del Estado entre 2007 y 2012.

Blaise, que iba acompañado de su mujer, Clotilde, y de dos hijos de corta edad, contó que aunque se considera de izquierdas en noviembre había votó en las primarias organizadas por la derecha "primero para evitar a Sarkozy y luego contra (François) Fillon", en ese segundo caso sin éxito.

Fillon fue elegido candidato de la derecha y desde entonces ha sido el favorito en las encuestas para ocupar el Elíseo a partir del mes de mayo, aunque ahora se está viendo confrontado a las alegaciones de que contrató durante años a su mujer para un empleo supuestamente ficticio como asistente parlamentaria.

Tanto Blaise como Clotilde explicaron que hoy habían depositado su voto por Valls. Él dijo que "es la persona que está más cerca de la realidad. Ella coincidió en que el ex primer ministro "es más realista" que Hamon, aunque matizó que su personalidad no le gusta.

Françoise, otra electora que también acudió esta mañana a participar en la segunda vuelta de las primarias de la izquierda, reveló que se había decantado por Hamon, con el argumento de que "es el que está más a la izquierda".

Se quejó de que Valls al frente del Gobierno no había llevado a cabo una política de izquierdas, en particular en lo que tiene que ver con la acogida de refugiados y con los gitanos.

En cualquier caso, admitió que el ganador de estas primarias no será probablemente el próximo presidente de la República, criticó el papel que ha tenido el Partido Socialista en los últimos años -"ha fallado en su misión"-, y afirmó que "hace falta una nueva visión de la izquierda".

Françoise se refirió a la evolución política española y señaló que "Podemos es un ejemplo para nosotros", y que los franceses deberían inspirarse.

Isabelle, que acudió a votar con Philippe y con el hijo de ambos, Kim, explicó que los tres habían puesto en la urna papeletas en favor de Hamon: "está más cerca de nuestras ideas".

Sobre el riesgo de escisión, constató que la izquierda "ya está muy fraccionada". Los tres miembros de esta familia habían acudido a las primarias de la derecha para impedir que fuera candidato Sarkozy.

Laurent contó que hoy había votado por Manuel Valls porque "el otro es irrealista", en referencia a Benoît Hamon, del ala más izquierdista del Partido Socialista.

En cualquier caso, Laurent (que también se pronunció contra Sarkozy en las primarias de la derecha de noviembre) dijo que no tiene confianza en "el futuro" del candidato que salga elegido hoy de cara a las presidenciales

En una línea similar, Gwen explicó que se había decantado por Valls porque "el programa de Hamon no me parece creíble". Aunque al ser preguntado por sus expectativas en caso de victoria esta noche, estimó que "no tiene ninguna posibilidad" de llegar al Elíseo.

También dijo haber apostado por el que fue primer ministro hasta el mes de diciembre Françoise, otra electora: "él es realista".

"Sobre todo, tengo miedo de los extremistas", del radical de izquierdas Jean-Luc Mélenchon, y de la presidenta del Frente Nacional, Marine Le Pen, indicó Françoise, que había votado en las primarias de la derecha en noviembre, una vez más "contra Sarkozy".

Olivier Maillebuau, alcalde adjunto del distrito II de París y presidente de la mesa electoral de ese Ayuntamiento señaló a Efe que hasta minutos antes de mediodía habían votado allí 73 personas, "más o menos" como a la misma hora el pasado domingo, en la primera vuelta.

Ese día, acudieron a ese colegio electoral más del 10 % de los inscritos, un porcentaje netamente superior a la media electoral porque "es un distrito más de izquierdas" y por la movilización de los militantes para convencer a la gente para desplazarse, dijo Maillebuau. EFE