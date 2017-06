Macri busca "recuperar la confianza" de Chile y lograr la integración física

Santiago de Chile, 27 jun (EFE).- El presidente de Argentina, Mauricio Macri, realizó hoy una visita oficial a Chile marcada por su afán de "recuperar la confianza" del país vecino, reafirmar el compromiso con la integración de ambas naciones e impulsar la convergencia entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico.

Macri se reunió este martes con la presidenta Michelle Bachelet, con quien avanzó en la concreción de acuerdos comerciales, mantuvo encuentros con parlamentarios y habló en un foro empresarial sobre las perspectivas económicas de Argentina y el proceso de integración entre los dos países.

En el encuentro sostenido por la mañana en el palacio de La Moneda, Macri y Bachelet hablaron de la pronta firma del acuerdo de liberalización comercial, que busca fortalecer y reimpulsar los vínculos económicos entre ambas naciones.

El presidente argentino destacó que ambos gobiernos tienen "proyectos muy importantes en marcha", como el mejoramiento de infraestructuras, la ampliación del paso fronterizo Los Libertadores y la creación de un parque binacional, entre otros.

Además, los dos gobernantes firmaron un documento relativo al proyecto del túnel de Aguas Negras, que unirá a Argentina y Chile a través de la cordillera de Los Andes.

Los jefes de Estado hicieron hincapié en las iniciativas que encabezan para lograr la convergencia entre la Alianza del Pacífico y el Mercado Común del Sur (Mercosur), con el fin declarado, según Macri, de "crear más oportunidades de progreso que ayuden a sacar a más argentinos de la pobreza".

El presidente argentino también tuvo palabras para la situación por la que atraviesa Venezuela y dijo que es necesario que el país caribeño "pueda volver a tener elecciones, que no haya más presos políticos y que se respete la independencia de los poderes".

En su cuarta visita a Chile desde que asumió la presidencia de su país, en diciembre de 2015, Macri viajó acompañado de su nuevo canciller, Jorge Faurie; el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne; el de Transporte, Guillermo Dietrich, y el de Energía, Juan José Aranguren, además de una amplia delegación de autoridades nacionales y provinciales.

Por la tarde, el mandatario participó en un diálogo abierto en un foro empresarial ante el cual expuso la "estrategia de inserción internacional de Argentina y la integración con Chile".

En esta instancia Macri aprovechó para referirse a algunas cuestiones relacionadas con los avatares políticos en su país y además lanzar señales tendentes a "recuperar la confianza" de Chile.

"Debemos recuperar la confianza. Incumplimos todos los contratos que teníamos vigentes diciendo 'no te mando más gas porque a mí no me alcanza'. Eso generó una fractura", enfatizó Macri en referencia a la crisis energética de 2007, cuando Argentina cortó el gas natural a Chile en medio de una intensa ola de frío.

Chile, que importa el 90 % de la energía que consume, trae desde el país vecino 22 millones de metro cúbicos diarios de gas, pero desde 2004 el suministro ha sufrido de cortes periódicos debido al aumento de la demanda en Argentina y la falta de inversiones para explotar nuevos yacimientos.

"Ojalá podamos integrar la matriz energética y darles a ustedes acceso a energía lo más barata posible para que también puedan seguir desarrollando su petroquímica y otras actividades", dijo.

En este contexto, el presidente argentino afirmó que las relaciones con Chile han mejorado gracias a proyectos conjuntos en el que el comercio energético ha jugado un papel importante.

En pleno giro de Argentina hacia la Alianza del Pacífico, Macri animó a los empresarios chilenos a invertir en el país vecino impulsados por las "medidas correctas para que el sector privado pueda emprender".

"Están todos invitados a ser parte de los futuros 20 años de la Argentina, que van a ser de los mejores de nuestra historia. Así que, si estando tan cerca se la pierden, tienen un problema grave", bromeó.

El mandatario argentino reconoció que las medidas que está implementando no le hacen ganar votos, pero a pesar de ello, su Gobierno es "uno de los que más apoyo tiene en Latinoamérica", una tendencia que se reflejará en las elecciones primarias de agosto y las legislativas de octubre, aseguró.

Según Macri, esta corriente hace que sus políticas sean "más previsibles y confiables", circunstancia por la cual animó a los empresarios chilenos a invertir en su país.

Y no dejó pasar la ocasión para referirse a su antecesora en la presidencia, Cristina Fernández, a la que tachó de populista. EFE

