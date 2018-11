Macron propone la creación de un gran "ejército paneuropeo"

El presidente francés, Emmanuel Macron, justificó hoy la idea de "una Europa soberana" que pasa en particular por "un verdadero ejército europeo" que permita una menor dependencia de Estados Unidos para defenderse de las nuevas amenazas.



"Yo creo en un proyecto de una Europa soberana", afirmó Macron en una entrevista a la emisora "Europe 1" durante su periplo de seis días por el noreste de Francia en escenarios de la Primera Guerra Mundial de la que se conmemora el centenario de su finalización.



Insistió en que "los europeos no estarán protegidos si no se decide tener un verdadero ejército europeo" frente a una Rusia que "ha demostrado que puede ser amenazante" o frente a "potencias autoritarias que reemergen y se rearman en los confines de Europa".



Añadió que "hay que tener una Europa que se defienda más por sí sola, sin depender únicamente de Estados Unidos".



El presidente francés afirmó que tiene intención de trabajar "con el conjunto de los Estados" de la Unión Europea (UE) y se resistió a crear bloques y a que se le oponga a gobiernos con discursos fuertemente nacionalistas: "no hay que menospreciar a los pueblos que los han elegido".



Macron insistió en que "nuestra responsabilidad es escuchar el miedo y el enfado" de las opiniones públicas europeas "contra una Europa ultraliberal que ya no permite vivir bien a las clases medias", un fenómeno que a su juicio estuvo detrás del resultado del referéndum sobre el "brexit", la salida del Reino Unido de la UE.



El presidente francés hizo notar que desde que gobierna se ha avanzado en algunas iniciativas europeas, y citó en particular la reforma de la directiva sobre los trabajadores desplazados.



Pero subrayó que "tenemos que ir más lejos", entre otras cosas con el impuesto para los gigantes de internet. "Nuestros grandes desafíos son europeos", señaló.