Macron y Mohamed VI comparten preocupación por estabilidad en Golfo Pérsico

Rabat, 14 jun (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el rey Mohamed VI de Marruecos comparten "la preocupación" por la situación en el Golfo Pérsico, según dijo hoy Macron en una rueda de prensa en Rabat tras reunirse con el monarca marroquí.

Macron, en esta primera visita a un país árabe, se reunió hoy durante una hora con el rey Mohamed VI, quien además fue a recibirlo al aeropuerto de Rabat y lo invitó más tarde a un "ftur" (banquete de ramadán) acompañado de su familia más cercana.

"El rey Mohamed VI comparte esta preocupación" sobre el Golfo Pérsico y el interés en que las dos partes "vuelvan a hablar" y se produzca "una desescalada de la tensión", dijo en alusión a la ruptura diplomática y el aislamiento a que ha sido sometido Catar por parte de Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Baréin y Egipto.

Pero Macron deslizó una crítica indirecta a Catar, al señalar la necesidad de "clarificar todos los vínculos y la financiación de los grupos terroristas", en referencia a la acusación principal de sus adversarios contra Catar de ser un país que sostiene y financia el terrorismo.

Para Macron, la estabilización del Golfo es importante a nivel regional pero también porque las partes en conflicto participan en otras crisis, como la de Libia y la de Siria.

Tanto Macron como Mohamed VI han emprendido respectivamente esfuerzos de mediación entre Catar y sus vecinos, y el presidente francés recordó que él se ha entrevistado personalmente con los jefes de Estado de los principales países involucrados con ese objetivo.

Por otro lado, el jefe de Estado francés también evocó con el rey "desde el principio y de forma muy directa y natural" la cuestión del Rif, la región del norte de Marruecos que desde hace ocho meses vive sacudida por protestas callejeras continuas en busca de mejoras sociales, y que ha llevado a la cárcel a más de cien de los activistas rifeños.

Macron dejó claro que no se permitiría hacer ningún juicio sobre política interna marroquí, pero sí declaró que el rey "comprende que es normal que haya manifestaciones en un marco constitucional" y que tiene "deseo de tranquilizar la situación respondiendo a las demandas de este movimiento y aportando respuestas concretas".

Dado que el rey Mohamed VI no se ha expresado todavía sobre la inestabilidad en el Rif, que es la crisis más grave vivida en Marruecos en los últimos años, las palabras de Macron permiten adivinar la voluntad del rey: "Esa discusión con el rey -dijo- no me lleva a temer que habrá una represión, sino una respuesta en el tiempo a las causas profundas (del descontento en la zona)".

Precisamente, hoy se pronunciaron los primeros veredictos a los jóvenes procesados por las protestas del Rif, y un tribunal de Alhucemas condenó a 25 personas a penas de 18 meses de cárcel por participar en disturbios y agredir a los policías.

El rey Mohamed VI "está preocupado por la suerte de esta región que le es querida y donde le gusta pasar sus vacaciones", dijo Macron.

El presidente francés no dejó de subrayar que Marruecos es para Francia "un aliado estratégico y un país amigo", con el que comparte "una visión común" sobre muchas cuestiones, especialmente en el continente africano.

Además, remarcó una vez más "la voluntad de Francia de acompañar a Marruecos en las ambiciosas reformas" institucionales, económicas y sociales que comenzaron en 2011 con la aprobación de la nueva constitución y que en los últimos tiempos han perdido impulso, aunque Macron se guardó de hacer la menor crítica al respecto. EFE

fjo