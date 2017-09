Madre de Pilar Garrido considera que el esposo es inocente del asesinato

Ciudad Victoria (México), 31 ago (EFE).- La madre de Pilar Garrido considera que el viudo de su hija, Jorge Fernández, detenido como sospechoso del asesinato de la española, es inocente y desmintió los reportes sobre violencia familiar.

"Yo conozco a Jorge y creo que es inocente. Lo que quiero es que busquen a los verdaderos culpables. Para yo decir que Jorge es culpable me tendrían que dar otras más pruebas. Yo no creo que es Jorge, por lo tanto creo que no se han encontrado a los culpables", dijo hoy a Efe Rosa María Santamans.

En compañía de la familia de Fernández, incluyendo a los padres del viudo, en Ciudad Victoria, capital del estado mexicano de Tamaulipas, Rosa María consideró que "si Jorge fuera muy mexicano, no hubiera estado nunca con Pilar".

"Pilar era libre y si Jorge hubiera suido muy cerrado, como los mexicanos que son muy cerrados, nunca hubieran estado juntos", explicó.

También dijo que Fernández es "muy buen padre" y "le dedica mucho tiempo" al hijo de un año que tuvo con Pilar.

Respecto de la relación de la pareja, aseveró que era "como cualquier matrimonio, muy bien avenida".

"Discutían por cosas domésticas, por el aire (acondicionado) que está muy fuerte. Porque mi hija ni aguantaba el calor de aquí, y ellos están acostumbrados al calor de aquí. Tonterías así. Pero por lo demás, muy bien", abundó.

Rosa María indicó que tuvo oportunidad de ver cómo era esa relación en diferentes ocasiones. "Vivieron en mi casa tres años, luego yo vine cuando nació el niño, dos meses, y en este año me marché, el 29 de mayo", refirió.

Sobre los reportes de prensa respecto de que Pilar era maltratada por su esposo, la madre de la víctima lo negó categóricamente.

"Nunca más lejos de la verdad. Pilar era una persona de carácter, no necesitaba que nadie la defendiera, se sabía defender muy bien. No era raro que Pilar fuera sola a España", recordó.

También narró que se va a llevar los restos de su hija y a su nieto a España, sin precisar cuándo tiene previsto hacerlo. "Donde vaya Pilar y el hijo, voy", añadió.

Santamans agradeció a las autoridades mexicanas haber acelerado el trámite del pasaporte de su nieto.

"Mi nieto es mexicano y es español, se va a venir conmigo mientras su papa no esté aquí. Yo me comprometo a devolverlo; lo tiene que cuidar su papá. Pero las autoridades se han portado muy bien, me han hecho los papeles rápido. Tengo el cuerpo de Pilar para llevarlo a España", enfatizó.

"Tengo pendiente un (análisis de) ADN en España para estar segura de que es mi hija. Mi Gobierno ha dicho que lo va a hacer", dijo.

Asimismo, confesó que la situación de los desaparecidos en Tamaulipas es más grave de lo que había pensado. "Si lo hubiera sabido, Pilar se hubiera venido conmigo hace mucho tiempo".

El caso de la desaparición y muerte de la valenciana dio esta semana un vuelco de 180 grados cuando la Procuraduría (fiscalía) de Tamaulipas (noreste) acusó a su marido de golpear y estrangular a su mujer, dejando el cadáver al lado de una carretera cuando volvían de pasar unos días en la playa.

No obstante, Jorge Fernández siempre ha sostenido que la familia regresaba el 2 de julio a Ciudad Victoria cuando un vehículo con dos hombres los interceptó para intentar robarles el automóvil, pero acabaron llevándose a su esposa, de 34 años.

El abogado de Fernández, Martín Lozano, remarcó hoy en declaraciones a Efe que la Procuraduría tiene elementos "muy débiles", especialmente porque falta determinar "la causa de la muerte" de Garrido, por lo que espera lograr la liberación de su cliente. EFE

