Maduro acusa a Parlamento de intento de "golpe de Estado"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró hoy que no ha abandonado su cargo luego de que el Parlamento, de mayoría opositora, lo decretase así el lunes y, en razón de ello, el jefe de Estado juramentó este martes un "Comando Antigolpe" para hacer frente a este "manifiesto golpista".



"El manifiesto írrito, nulo, sin eficacia de ningún tipo que aprobó ayer la pandilla de la Asamblea Nacional, es un manifiesto golpista (...) (que) autoriza, entre comillas, para que se haga lo que sea, intervenir Venezuela, atentados terroristas contra nuestro país", dijo Maduro en cadena obligatoria de radio y televisión.



El presidente venezolano pidió a los diputados que firmaron su supuesto abandono del cargo atenerse a las consecuencias "del llamado al golpe de Estado" y aseguró que hará cumplir la Constitución.



"Soy el presidente de la República, el jefe de Gobierno y el jefe del Estado por mandato del pueblo y con el pueblo seguiré, defendiendo la paz, protegiendo al pueblo", sostuvo el mandatario para luego llamar a la "unión nacional" para "defender" la Carta Magna.



En este sentido, el jefe de Estado detalló que el Comando Antigolpe se juramentó para garantizar la vigencia del orden constitucional y el derecho al "funcionamiento de la economía (y) de la sociedad"; defender la soberanía nacional y, enfatizó, para "evitar la violencia".



"(Los opositores) están buscando un desencadenante violento, están buscando hechos de violencia por aquí, por allá, no lo permitamos (...) Si sabemos quiénes son los promotores de violencia actuemos preventivamente, nuestro pueblo aplaudirá y nos lo agradecerá", sostuvo.



El Comando Nacional Antigolpe, explicó Maduro, atenderá "las arremetidas imperialistas", la "conspiración oligárquica" y será "el brazo ejecutor de las políticas preventivas (...) para que haya justicia y se castiguen todos los intentos golpistas de desestabilizar a Venezuela".



Según Maduro, esta instancia será "antitraición" estará encabezada por el vicepresidente Tareck El Aissami y contará con subcomandos en las 24 entidades federales de la nación, con participación de las Fuerzas Armadas, las policías, el Gobierno central "y de todas las fuerzas patrióticas y revolucionarias del país".



El Parlamento venezolano pidió el lunes que el país convoque elecciones anticipadas tras declarar el abandono del cargo de Maduro, pese a que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sostiene que el Legislativo no tiene facultad para destituir al jefe de Estado.



Tras ello, el jefe de la bancada oficialista del Parlamento, Héctor Rodríguez, solicitó hoy al Supremo declarar nula dicha sesión y pidió que se investiguen a los diputados opositores.