Maduro advierte acciones contra supermercados si aumentan precios "a lo loco"

"Si ustedes siguen aumentándole los precios a lo loco al pueblo se van a ver la cara conmigo y voy a hacer justicia, les doy la última oportunidad", dijo el mandatario desde el estado Cojedes (oeste) durante un acto de campaña de cara a las presidenciales del 20 de mayo en las que buscará la reelección.



El vicepresidente venezolano, Tareck el Aissami, citó a toda la red de supermercados y abastos del país para, según Maduro, darles "un ultimátum".



"Después del 20 de mayo voy a ser presidente igual (...) o es por las buenas o es por las malas", prosiguió el líder chavista.



Maduro denunció que unas mafias económicas "roban al pueblo" cada vez que su Gobierno aprueba aumentos salariales para intentar paliar la hiperinflación que ha mermado el poder adquisitivo de los venezolanos en los últimos meses.



"Yo llamo al pueblo a que me de todo su apoyo en esta batalla contra las mafias económicas. No me dejen solo. Hay que ir en la batalla por la prosperidad, por la producción y por una economía sana", agregó.



Maduro anunció esta jornada el aumento del salario mínimo integral un 95 % hasta los 2.555.500 bolívares, una cantidad que al actual cambio de dólar, mantendrá este pago mínimo en 37 dólares, lo mismo del último aumento del 1 de marzo pasado.



El jefe del Ejecutivo aseguró que ha aprobado esta subida como "un escudo frente a la guerra económica criminal de la oligarquía neoliberal y del Fondo Monetario Internacional (FMI)", que asegura existe contra su Gobierno.