Maduro dará respuesta "recíproca" a quienes no reconozcan su nuevo mandato

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, advirtió hoy que su Gobierno dará respuesta "recíproca y oportuna" a los países e instituciones que no reconozcan el nuevo mandato de 6 años que jurará el próximo 10 de enero, pese a que, en la misma alocución, señaló tener el respaldo de la mayoría de los Gobiernos del mundo.



"El que no reconozca la legitimidad de las instituciones venezolanas le daremos su respuesta recíproca y oportuna, actuaremos con mucha firmeza porque Venezuela se respeta, sea quien sea en el mundo", dijo el presidente venezolano a periodistas en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo.



"Daremos respuesta, firme, clara, oportuna, inmediata, a la afrenta que pretenda cualquier Gobierno o cualquier instancia internacional contra nuestro país, Venezuela tiene quien la defienda", insistió.



La reacción de Maduro son la reiteración de su reacción de ayer por la declaración del Grupo de Lima, que reúne a 14 países de América y el viernes solicitó al mandatario que no asumiera el nuevo término y traspasara el poder de manera provisional al Parlamento, que controla el antichavismo.



En ese sentido, Maduro señaló que esta declaración constituye "un grave error", puesto que en uno de sus puntos exige a Venezuela, aseguró, entregar parte de su soberanía a Guyana, país con el que mantiene una larga disputa limítrofe por el territorio Esequibo.



Asimismo, dijo que los países del Grupo de Lima están "dirigidos por sectores de la extrema derecha" y sus Gobiernos son "impopulares" y "satélites del imperialismo estadounidense".



"Son Gobiernos que no dicen 'esta boca es mía' sin pedir permiso al embajador estadounidense en esos países", añadió.



Maduro ganó con amplio margen los comicios de mayo pasado, a los que no se presentó el grueso de la oposición por considerarlos fraudulentos y estar inhabilitados o presos sus principales figuras.



La oposición y parte de la comunidad internacional han señalado que no reconocerán un nuevo período de Maduro, pero el gobernante reiteró que jurará el cargo para "cumplir la voluntad popular" expresada en su triunfo electoral.



"El pueblo y la Fuerza Armada, junto a su presidente, cumpliremos la juramentación de rigor que manda la Constitución (...), vamos a tener una fiesta con el pueblo venezolano, con la compañía del mundo, estoy seguro", dijo.



Así, expresó que hoy sostuvo una conversación telefónica con su par turco, Recep Tayyip Erdogan, quien le ofreció apoyo político y le confirmó que una delegación de este país estará presente en su toma de posesión.