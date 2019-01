Maduro dice que la Justicia debe "actuar" tras la autoproclamación de Guaidó

El gobernante venezolano, Nicolás Maduro, dijo este miércoles que los órganos de justicia del país deben "actuar apegados a la ley", luego de que el opositor y jefe del Parlamento, Juan Guaidó, se autoproclamara esta misma jornada como presidente interino en un acto ante miles de seguidores en Caracas.



"Le toca a los órganos de justicia actuar apegados a la ley y a los códigos de Venezuela, ya ese es un tema de la justicia para preservar el Estado, el orden democrático y la ley venezolana", dijo Maduro ante simpatizantes a las puertas del palacio presidencial de Miraflores.



"¿Puede autojuramentarse un cualquiera como presidente? ¿O es el pueblo venezolano quien elige a su presidente?", preguntó a sus seguidores el mandatario.



La Fiscalía venezolana, a la que más temprano el Supremo instó a proceder contra la directiva del Parlamento por usurpación de las funciones del Ejecutivo, aún no se ha pronunciado luego de que Guaidó se adjudicara las competencias de la Presidencia.



Asimismo Maduro, en el poder desde 2013, acusó al Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, de dirigir "una operación para imponer" en Venezuela, a través de un golpe de Estado, "un Gobierno títere a sus intereses".



"¿Podemos los venezolanos calarnos que desde Washington se pretenda imponer un presidente en Venezuela? Es una gravísima irresponsabilidad, es una gravísima insensatez de la política extremista del Gobierno de Donald Trump", añadió.



La autoproclamación de Guaidó es otro capítulo de la severa crisis política y económica que atraviesa Venezuela, y el mayor acto de desconocimiento que ha hecho el antichavismo al Gobierno de Maduro.



La oposición ha reiterado que no reconoce la legitimidad del nuevo mandato presidencial de 6 años que juró Maduro ante el Supremo hace casi 2 semanas.



El líder chavista se impuso con holgura en los comicios presidenciales de mayo pasado, unas elecciones en las que no participó la mayoría de la oposición que tachó las votaciones de fraudulentas.



Por esta razón, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE), así como varios Gobiernos de la región, han declarado que no reconocen la legitimidad del segundo mandato de Maduro.