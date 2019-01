Maduro dice que nuevo presidente de Parlamento es "títere" y "agente" de EEUU

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo hoy que el nuevo jefe del Parlamento, el opositor Juan Guaidó, es un "títere" y un agente del Gobierno de Estados Unidos.



"El tal Guaidó es un títere, es un agente gringo, ustedes lo sabían, formado en los Estados Unidos como agente los organismos de inteligencia", dijo el mandatario a periodistas un día después de que fuera investido como presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) el opositor, de la formación Voluntad Popular (VP).



Según Maduro, Guaidó recibe llamadas de apoyo de Iván Duque y otros presidentes, en las que le instan a derrocar al Gobierno chavista.



VP, el partido del opositor preso Leopoldo López, asumió ayer el mando de la Cámara con el compromiso de crear las condiciones para una transición política en el país, que permita "elecciones libres" y el fin de la revolución bolivariana.



La AN, de contundente mayoría opositora, fue declarada en desacato por el Supremo pocas semanas después de que el antichavismo ganara la mayoría de los escaños, por lo que el Ejecutivo no toma en cuenta las decisiones del Legislativo y Maduro no rinde cuenta a los diputados desde 2016.



"Es una asamblea totalmente inútil en los intereses nacionales, y que está ilegal, que pretende una vez más (...) hacer un show de destitución del presidente legítimo usurpando la voluntad popular", dijo el jefe de Estado.



Maduro respondió así a la advertencia hecha por el Parlamento de no reconocer su legitimidad a partir del 10 de enero, cuando el chavista jurará por un nuevo término de seis años, pues su triunfo proviene de unas elecciones señaladas de fraudulentas y no reconocidas por numerosos gobiernos.



Al ser consultado sobre cómo se prepara para la nueva toma de posesión adelantó que ese día hará "importantes anuncios en el tema económico" para "arrancar el año moviendo la economía, moviendo la prosperidad, moviendo el petro, moviéndolo todo".