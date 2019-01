Maduro tilda de golpistas a opositores que no reconocen su legitimidad

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tildó de golpistas a los dirigentes opositores que no reconocen la legitimidad de su segundo mandato y, en cambio, han llamado a unir esfuerzos para generar un Gobierno de transición que ponga fin a la revolución chavista.



La oposición "otra vez hoy pretende tomar el poder político por vía de la aventura, de la improvisación, del golpe, bañado con un barniz de Constitución", dijo el mandatario durante la entrega de su memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un foro integrado solo por oficialistas y señalado de fraudulento.



Maduro restó importancia a las declaraciones del presidente del Parlamento, el opositor Juan Guaidó, en las que pidió apoyo civil, militar y extranjero para sacarlo del poder y "restituir la democracia" en el país caribeño.



"Aquí va a seguir mandando el pueblo de Venezuela con Nicolás Maduro al frente de la Presidencia de la República, y la unión cívico militar. Sigue tú con tu aventura, sigue tú con tus muchachos inmaduros, que aquí está el pueblo con Maduro, sigan ustedes jugando a la política (...) sigan improvisando", dijo.



El jefe del Estado planteó nuevamente a los "sectores serios" de la oposición la posibilidad de un diálogo político y formal para "hacer un acuerdo serio de gobernabilidad".



"Creo en el diálogo y los reconozco a todos (...) no creo en la intolerancia ideológica, política", prosiguió y agregó que solo el chavismo tiene un plan para sacar al país de la crisis mientras que sus detractores, aseguró, "están más divididos que nunca y vuelven a la vieja estrategia del golpismo".



El mandatario juró el jueves pasado su segundo mandato de seis años luego de haber obtenido la reelección en mayo pasado, en unos comicios señalados de fraudulentos y en los que no participó el grueso de la oposición.



Por esta razón, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE) no reconocen la legitimidad del segundo mandato del chavista.