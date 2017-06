Maestros colombianos vuelven a manifestarse pese a reactivación de diálogos

Bogotá, 14 jun (EFE).- Miles de maestros colombianos, en huelga desde el pasado 11 de mayo para reclamar mejoras en el sector, volvieron a manifestarse hoy en todo el país pese a que el Gobierno y la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) reanudaron los diálogos.

"El Nobel de Paz tapa sus oídos. El mundo vuelve sus ojos a Colombia, un país que reclama educación", indicó Fecode en su cuenta de Twitter.

Los educadores, cuya huelga cumple 35 días, marcharon en diferentes puntos de los departamentos de Nariño, Ibagué, Guajira, Valle del Cauca, Casanare, Santander, Magdalena, Sucre y Cundinamarca.

Entre las protestas de hoy, que se han desarrollado en su mayoría en las principales vías de los departamentos del país, destacan los bloqueos en las inmediaciones de los aeropuertos de Pasto, capital de Nariño (sur), y Barranquilla, capital del caribeño departamento de Atlántico.

En Pasto hubo enfrentamientos entre los docentes y la Policía colombiana.

Asimismo, los docentes de Bogotá continuaron sus manifestaciones en el Ministerio de Trabajo, desde donde se desplazaron hacia la Secretaría de Educación de la capital.

Los diálogos entre el Gobierno y Fecode se reactivaron ayer cuando la ministra de educación, Yaneth Giha, se reunió con los miembros de la entidad para continuar con la búsqueda de una solución al paro, que se basa en reclamar mejoras en el sector de la educación, incluidos aumentos salariales.

Sin embargo, el presidente de Fecode, Carlos Rivas, agregó que, pese a la reactivación de los diálogos, las partes no han podido avanzar hacia un acuerdo.

"Hemos iniciado las conversaciones nuevamente con el Gobierno, pero queremos decir que no hemos podido avanzar, no vemos voluntad política al Gobierno. Aquí hay una traba que está establecida por el Ministerio de Hacienda que dice que no hay recursos", agregó el sindicalista. EFE