Manifestantes afines a Morales se oponen a continuidad de jefe de la Cicig

Guatemala, 28 ago (EFE).- Manifestantes que defienden al presidente guatemalteco, Jimmy Morales, llegaron de nuevo hoy a la sede de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) para manifestarse contra la continuidad del abogado colombiano Iván Velásquez.

Los afines al mandatario, que declaró "non grato" al titular de la Cicig y ordenó su expulsión del país aunque el Constitucional dejó en suspenso su decisión, portaban pancartas con mensajes de "no hay hombre perfecto" o "no podemos cambiar de presidente cada dos años".

Estas doscientas personas se cruzaron en la sede de la Cicig con una decena de manifestantes que apoyan al abogado colombiano, que volvieron a salir a la calle por quinto día consecutivo con la afamada consigna de "Iván se queda".

Un cordón policial resguardaba la manifestación para que no se produzca ningún incidente.

La decisión de Morales de declarar non grato al titular de la Cicig ha provocado manifestaciones en las calles de Guatemala y hasta la renuncia de la ministra de Salud del país, Lucrecia Hernández Mack, de 3 de sus viceministros, así como el comisionado para la Competitividad, Enrique Godoy, y de la vicecanciller Anamaría Diéguez.

Además, por motivos que se desconocen, Morales destituyó el domingo al canciller, Carlos Raúl Morales, y su vicecanciller, Carlos Ramiro Martínez, dos miembros del Gobierno que habían recibido la orden presidencial de cumplir con los procesos para que Velásquez abandonase Guatemala.EFE

