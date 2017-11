Maradona carga contra Macri y dice que "viene de una familia de ladrones"

Caracas, 8 nov (EFE).- El exfutbolista argentino Diego Armando Maradona cargó hoy contra el presidente de su país, Mauricio Macri, a quien acusó de venir "de una familia de ladrones" y de hundir a la nación suramericana con políticas alejadas de los intereses de la mayoría.

"No es el Mauricio Macri que nos está robando, viene de familia de ladrones, aunque suene fuerte", dijo "El Pelusa" en una entrevista en Caracas con la cadena multiestatal Telesur, al señalar que el padre del gobernante argentino, Franco Macri, "debía millones de dólares", pero que está deuda se saldó de manera poco clara.

Indicó que puede hacer estas acusaciones porque él trabajó por su dinero y no tuvo que "arrodillarse" ante ningún dirigente para conseguir cargos como entrenador.

Al mismo tiempo, el exjugador de equipos como Boca Juniors, Barcelona y Napoli, entre otros, lamentó que los argentinos "sigan votando" por Macri para que este "siga hundiendo" el país.

"No lo puedo entender", añadió.

Además, asomó que Macri no conoce las penurias de los más necesitados y relató que en una visita al barrio de la Boca el presidente usó la palabra "fango", por lo que le criticó.

"Macri no conoce el barro, fue a la Boca y dijo 'fango'. No, fango no, barro, hijo de mamá, esto es barro, tierra y agua", dijo.

Maradona está en Venezuela junto a parte de su familia desde el pasado lunes, en una visita en la que reiteró su apoyo al presidente Nicolás Maduro, del que se declaró un "soldado", y concretó la conducción de un programa sobre el mundial de Rusia 2018, que transmitirá Telesur.

"Vamos a hablar del mundial y vamos a tener a los mejores, porque ya me lo prometieron", adelantó.

En tal sentido, rechazó que los artistas venezolanos Catherine Fulop y José Luis "El Puma" Rodríguez le recriminen su cercanía con el Gobierno de Maduro, al que dijo querer "ayudar".

"Cuando dije que soy un soldado de Maduro no lo dije por decirlo, no fue una frase, porque si no nos defendemos entre nosotros no nos defiende nadie", indicó. EFE