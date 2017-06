May dará oportunidad de regularización a europeos que lleguen hasta "brexit" La primera ministra británica, Theresa May, dijo hoy a los líderes comunitarios que los ciudadanos europeos que residan actualmente de forma legal en el Reino Unido no serán expulsados con el "brexit", y propuso que los que lleguen hasta el momento de salida del país de la UE puedan regularizar su situación.