May decepcionó a Isabel II al no contarle nada del "brexit", según la prensa La primera ministra británica, Theresa May, "decepcionó" a la reina Isabel II y a su esposo, el príncipe Felipe, al no revelar nada sobre su plan para el "brexit" (salida del Reino Unido de la UE) en una visita a la residencia escocesa de Balmoral, publica hoy "The Times".