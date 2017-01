May insiste en controlar la inmigración en respuesta a Merkel

Londres, 9 ene (EFE).- La primera ministra británica, Theresa May, insistió hoy en la importancia de "asumir el control de la inmigración" y recordó que hay "muchos países" con acuerdos de libre comercio con la Unión Europea (UE), informó una portavoz oficial.

May respondió así a las declaraciones de la canciller alemana, Angela Merkel, que advirtió hoy de nuevo al Reino Unido de que sólo logrará mantener el acceso al mercado común tras el "brexit" si permite la libre circulación de ciudadanos comunitarios en su territorio.

"Estamos cerca de adentrarnos en una negociación con otros 27 países y, mientras nos preparamos para esas negociaciones, los países hablan sobre sus posiciones y acerca de cómo van a enfocar las negociaciones", dijo al respecto la portavoz de Downing Street.

Señaló, en este sentido, que la primera ministra ya ha indicado anteriormente que los ciudadanos británicos "dejaron claro -en el pasado referendo del 23 de junio- que es importante que el Reino Unido asuma el control de la inmigración".

No obstante, agregó que las negociaciones para ejecutar el "brexit" o salida británica del bloque comunitario entre Londres y Bruselas "no deberían ser un juego de suma cero" (en el que solo se beneficie una parte o no se beneficie ninguna).

Este asunto "se debería enfocar en cómo obtener la máxima libertad para que los negocios británicos operen y comercien con el mercado único", opinó la portavoz oficial británica.

"Hay muchos países en todo el mundo que tienen acuerdos de libre comercio con la Unión Europea", añadió la representante gubernamental del Reino Unido.

En su intervención en el congreso de la Federación Alemana de Funcionarios (DBB), Merkel aseguró hoy que es importante mantener una "buena relación" con el Reino Unido, al que consideró un importante socio, pero no a cualquier precio. EFE