May mantiene en sus puestos a sus principales ministros

Londres, 9 jun (EFE).- La jefa del Ejecutivo británico, Theresa May, mantendrá en sus puestos a los principales ministros de su gabinete, entre ellos Boris Johnson y Amber Rudd, que seguirán al frente de las carteras de Exteriores e Interior, respectivamente, confirmó hoy Downing Street.

Además de Johnson y Rudd, la líder conservadora, cuyo partido perdió la mayoría absoluta en las elecciones del jueves, mantendrá también en sus posiciones al titular de Economía, Philip Hammond; el de Defensa, Michael Fallon, y al ministro para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, o "brexit", David Davis.

May confirmó la composición de su nuevo Gobierno después de que el Partido Conservador perdiera la mayoría absoluta en los comicios del jueves, en los que sacó 318 escaños, ocho menos de los 326 necesarios para gobernar en solitario, lo que la obliga a pactar con los unionistas de Irlanda del Norte.

La "premier" había convocado el pasado abril comicios adelantados, sin esperar a 2020, con la intención de ampliar su mayoría en la Cámara de los Comunes para así reforzar su mandato de cara a las negociaciones con Bruselas sobre el "brexit".

Tras perder doce escaños y verse obligada a buscar el apoyo de los unionistas del Ulster, la líder tory aseguró hoy que "reflexionará" sobre los resultados electorales.

En declaraciones a la BBC, May también se comprometió a formar un gabinete capaz de trabajar en pro de los "intereses nacionales" ante el próximo proceso de diálogo con Bruselas, que empezará el día 19, según el calendario previsto.

A raíz de ese resultado electoral, los medios locales barajaron opciones sobre cómo podría quedar el nuevo gabinete de May, y especularon con que la posición de algunos de los actuales ministros, en particular el de Finanzas, Philip Hammond, podría peligrar, algo que finalmente no ha ocurrido.

La líder tory convocó los comicios menos de un mes después de haber activado el Artículo 50 del Tratado de Lisboa, que inicia el proceso formal de dos años para negociar la retirada del país del bloque comunitario.

En el momento de anticipar la llamada a las urnas, el Partido Conservador gozaba de una amplia ventaja en las encuestas, de 20 puntos porcentuales, si bien ésta se vio reducida en los últimos días ante el avance de los laboristas de Jeremy Corbyn, que han sido los protagonistas de las elecciones al ganar 29 escaños, hasta 261. EFE