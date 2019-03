Médico cubano explica el porqué desertó de la misión de Venezuela

En diálogo con La W, Yansnier Arias, médico cubano de la misión de Venezuela que desertó a Chile, contó las razones que lo llevaron a huir de ese país buscando refugio.

El médico, hace sensibles denuncias en entrevista con el New York Times, señaló en La W que el régimen de Maduro manipula las elecciones en su país a través de condicionamiento de la prestación de ciertos procedimientos y atenciones médicas. Comentó cómo en época electoral había medicamentos, pero que estos eran suministrados conforme a la simpatía ideológica de los enfermos, siendo en algunas ocasiones el carné de la Patria uno de los requisitos.

El médico cubano señaló que salió del país tras conocer que querían apresarlo debido a su carácter crítico frente a la forma como se estaba adelantando la misión médica cubana en Venezuela.

"Yo siempre hice lo que pensaba justo. Por eso me apartaron mis superiores. Me habían mandado a capturar porque mi actitud no le era favorable a ellos", señaló.

Sobre las razones que lo llevaron a refugiarse en Chile, resaltó que no lo hizo en Colombia debido a la dificultad y requisitos que debía cumplir para poder acceder a un empleo.